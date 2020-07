Aurania bestätigt reichhaltiges und hochwertiges Kupfer-Silber auf Tsenken B Ziel in Ecuador

Name des ZMerkmale des Ziels Nächste Schritte

Toronto, 30. Juli 2020 - Aurania Resources Ltd. (TSXV: ARU) (OTCQB: AUIAF) (Frankfurt: 20Q) ("Aurania" oder das "Unternehmen") freut sich, über das ausgedehnte, in Sedimenten beherbergte hochgradige Kupfer-Silber im Zielgebiet Tsenken B in seinem Lost Cities - Cutucu Projekt ("Projekt") im Südosten Ecuadors zu berichten. Eine Zusammenfassung der Ziele im Gebiet Tsenken und der nächsten Schritte ist in Tabelle 1 enthalten.Dr. Keith Barron, Chairman und CEO von Aurania kommentierte: "Wir sind sehr ermutigt zu sehen, dass sich das Kupfer-Silber im Tsenken-Gebiet in spezifische Ziele auflöst, die wir so bald wie möglich erproben wollen. Das leichte Bohrgerät, das eine maximale Reichweite von 800 Metern (2.600 Fuß) Tiefe hat, ist im Land und wird in den kommenden Wochen vor Ort eingesetzt, um das Bohrprogramm auf Tsenken N2 und N3 zu beginnen, bevor es zu den anderen vorrangigen Zielen weitergeht.Die gemeldeten Ergebnisse erstrecken sich von der intensiv mineralisierten Bruchbrekzie bei Tsenken A über 6 Kilometer ("km") nach Norden. Das Kupfer-Silber befindet sich in Sedimentschichten, die versteinerte, karbonisierte Pflanzenfragmente innerhalb eines umschließenden Stapels aus rotem Sandstein oder roten Betten enthalten. Zu den Kupfermineralien gehören Malachit, Chrysokoll, Tenorit und Chalkokit. Proben von vereinzelten Aufschlüssen, die durch den Dschungelboden ragen, werden in Abbildung 1 von Felsblöcken unterschieden, die in Bächen und an Hängen gefunden werden.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/52845/Aurania_Tsenken_DEPRcom.001.pngAbbildung 1. Lokalisierung hochgradige Kupfer-Silber-Proben, die aus Aufschlüssen und Felsblöcken in Strömen im Zielgebiet von Tsenken B auf einem Hintergrund magnetischer Daten entnommen wurden (negative Reduktion zum Äquator, was in etwa der Reduktion zum Pol ("RTP") entspricht).https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/52845/Aurania_Tsenken_DEPRcom.002.jpegAbbildung 2. Foto eines Stücks der Probe Y991879 mit grünem Kupfermineral (Malachit) und schwarzem Mineral (Chalkokit). Die Probe enthält 7,2% Kupfer und 76g/t Silber. Die Skala ist in Zentimetern angegeben.Laboratorien: Die Gesteinsproben wurden für die Analyse bei MS Analytical ("MSA") in Cuenca, Ecuador, vorbereitet, und die Analysen wurden in Vancouver, Kanada, durchgeführt.Vorbereitung der Probe: Die Gesteinsproben wurden auf 10 Maschenweite zerkleinert (das zerkleinerte Material durchläuft ein Maschennetz mit Öffnungen von 2 Millimetern ("mm")), aus dem eine ein Kilogramm schwere Teilprobe entnommen wurde. Die Unterprobe wurde auf eine Korngröße von 0,075 mm zerkleinert, und ein 200 Gramm ("g") schwerer Spalt wurde für die Analyse reserviert.Analytisches Verfahren: Ungefähr 0,25 g Steinzellstoff wurden einem Vier-Säuren-Aufschluss unterzogen und mittels ICP-MS auf 48 Elemente analysiert. Bei den Proben mit einem Gehalt von mehr als 1 % Kupfer und 100 g/t Silber, die über dem Grenzwert lagen, wurden 0,4 g Zellstoff in vier Säuren aufgeschlossen, und die daraus resultierende Flüssigkeit wurde verdünnt und mittels ICP-MS analysiert.QAQC: Das Aurania-Personal führte eine zertifizierte Standard-Zellstoffprobe abwechselnd mit einer Feldblindprobe in ca. 20 Probenintervallen in alle Probenchargen ein. Die Analyse der Ergebnisse der unabhängigen QAQC-Proben von Aurania ergab, dass die oben genannten Chargen innerhalb akzeptabler Grenzen liegen. Darüber hinaus berichteten die Labors, dass die Analysen ihre internen QAQC-Tests bestanden hatten.Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Informationen wurden von Jean-Paul Pallier, MSc. Herr Pallier ist von der European Federation of Geologists als EurGeol bezeichnet und ist eine qualifizierte Person gemäß der Definition des National Instrument 43-101, Standards of Disclosure for Mineral Projects der Canadian Securities Administrators.Über AuraniaAurania ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das sich mit der Identifizierung, Bewertung, dem Erwerb und der Exploration von Mineralgrundstücken beschäftigt, wobei der Schwerpunkt auf Edelmetallen und Kupfer in Südamerika liegt. Sein Vorzeigeobjekt, das Projekt The Lost Cities - Cutucu, befindet sich im jurassischen metallogenen Gürtel in den östlichen Ausläufern der Andenkette im Südosten Ecuadors.Informationen über Aurania und technische Berichte sind verfügbar unter: www.aurania.com und www.sedar.com sowie auf Facebook unter https://www.facebook.com/auranialtd/, Twitter unter https://twitter.com/auranialtd und LinkedIn unter https://www.linkedin.com/company/aurania-resources-ltd-Carolyn Muir, VP Investor Relations(416) 367-3200carolyn.muir@aurania.comDr. Richard Spencer, PräsidentAurania Resources Ltd.(416) 367-3200richard.spencer@aurania.comIn Europa:Swiss Resource Capital AGJochen Staigerinfo@resource-capital.chwww.resource-capital.chWeder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.Vorausschauende Aussagen: Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Informationen enthalten, die erhebliche bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten beinhalten, von denen die meisten außerhalb der Kontrolle von Aurania liegen. Zukunftsgerichtete Aussagen enthalten Schätzungen und Aussagen, die die zukünftigen Pläne, Ziele oder Vorgaben von Aurania beschreiben, einschließlich der Aussage, dass Aurania oder das Management von Aurania das Eintreten eines bestimmten Zustandes oder Ergebnisses erwartet. Zukunftsgerichtete Aussagen können durch Begriffe wie "glaubt", "erwartet", "erwartet", "schätzt", "kann", "könnte", "würde", "wird" oder "plant" gekennzeichnet sein. Da zukunftsgerichtete Aussagen auf Annahmen beruhen und sich auf zukünftige Ereignisse und Bedingungen beziehen, sind sie naturgemäß mit inhärenten Risiken und Ungewissheiten verbunden. Obwohl diese Aussagen auf Informationen basieren, die Aurania derzeit zur Verfügung stehen, gibt Aurania keine Gewähr, dass die tatsächlichen Ergebnisse den Erwartungen des Managements entsprechen werden. Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die mit zukunftsgerichteten Informationen zusammenhängen, könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ereignisse, Ergebnisse, Leistungen, Aussichten und Möglichkeiten erheblich von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Vorausblickende Informationen in dieser Pressemitteilung beinhalten, sind jedoch nicht darauf beschränkt, Auranias Ziele, Vorgaben oder Zukunftspläne, Aussagen, Explorationsergebnisse, potenzielle Mineralisierung, das Portfolio des Unternehmens, das Finanzministerium, das Managementteam und ein verbessertes Kapitalmarktprofil, die Schätzung von Mineralressourcen, Explorations- und Minenerschließungspläne, den Zeitpunkt der Betriebsaufnahme und Schätzungen der Marktbedingungen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von solchen zukunftsgerichteten Informationen unterscheiden, gehören unter anderem das Versagen bei der Identifizierung von Mineralressourcen, das Versagen bei der Umwandlung der geschätzten Mineralressourcen in Reserven, die Unfähigkeit, eine Machbarkeitsstudie abzuschließen, die eine Produktionsentscheidung empfiehlt, die vorläufige Natur der metallurgischen Testergebnisse, Verzögerungen bei der Erlangung oder das Versagen bei der Erlangung der erforderlichen Regierungs-, Regulierungs-, Umwelt- oder anderen Projektgenehmigungen, politische Risiken, die Unfähigkeit, die Pflicht zur Unterbringung indigener Völker zu erfüllen, Ungewissheiten hinsichtlich der Verfügbarkeit und der Kosten von in der Zukunft benötigten Finanzierungen, Änderungen auf den Aktienmärkten, Inflation, Wechselkursänderungen, Schwankungen der Rohstoffpreise, Verzögerungen bei der Entwicklung von Projekten, Kapital- und Betriebskosten, die erheblich von den Schätzungen abweichen, und die anderen Risiken, die mit der Mineralexplorations- und Erschließungsindustrie verbunden sind, sowie die Risiken, die in den auf SEDAR veröffentlichten Dokumenten von Aurania dargelegt sind. Obwohl Aurania der Ansicht ist, dass die Annahmen und Faktoren, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung verwendet wurden, vernünftig sind, sollte kein unangemessenes Vertrauen in solche Informationen gesetzt werden, die erst ab dem Datum dieser Pressemitteilung gelten, und es kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass solche Ereignisse innerhalb der offengelegten Zeitrahmen oder überhaupt eintreten werden. Aurania lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, außer wenn dies gesetzlich vorgeschrieben ist.