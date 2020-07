Highland Gold Mining Ltd.: Übernahme durch Fortiana Holdings

Wie Bloomberg berichtet, haben sich der Milliardär Roman Abramovich und andere Investoren dazu entscheiden, ihre Anteile an Highland Gold Mining Ltd. im Umfang von circa 40% an Fortiana Holdings Ltd. zu verkaufen. Der Deal bewertet das Unternehmen mit 1,4 Mrd. $.Den Angaben zufolge wird Fortiana den verbleibenden Aktionären ein Angebot zum gleichen Preis von 3 GBP je Aktie ($3.94) unterbreiten.© Redaktion MinenPortal.de