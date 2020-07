Goldman-Managerin: Gold "keine Rolle" im Portfolio wohlhabender Kunden

Wie MarketWatch berichtet, äußerte sich Sharmin Mossavar-Rahmani, Chief Investment Officer des Bereichs Private Wealth Management bei Goldman Sachs, jüngst sehr kritisch über Gold. Im Interview mit der CNBC erklärte sie, dass Gold überteuert sei und das gelbe Metall im Portfolio ihrer privaten Kunden keine klare Rolle inne habe."Wir sind der Ansicht, dass Gold nur dann angemessen ist, wenn man der Ansicht ist, dass der US-Dollar abgewertet wird. Wir sind nicht dieser Meinung. Wir glauben, dass der Dollar seinen Status als Reservewährung beibehält. Der Dollar kann ein wenig billiger werden, weil er moderat überbewertet ist, aber das bedeutet nicht, dass er abgewertet wird, dass wir eine enorme Inflation haben werden und dass Gold ein guter Ersatz ist," so Mossavar-Rahmani.Das Vermögensverwaltungsteam betrachte Gold strategisch und taktisch. Da es kein gutes Hedge gegen Deflation sei, keine Rendite generiere und nicht an das Wirtschaftswachstum und Unternehmensgewinne gebunden sei, habe es strategisch betrachtet keine Bedeutung in einem ausgeglichenen Portfolio.Taktisch sei Gold nicht vertretbar, wenn die Anleger nicht der Ansicht seien, dass die derzeitige Schwäche des US-Dollars den Beginn eines stärkeren Abschwungs für den US-Dollar und einen möglichen Wechsel bei der führenden Reservewährung darstelle."All diese Aufregung und der Trubel um Gold ist also nichts, in das wir einsteigen," stellt Mossavar-Rahmani klar.Die Rohstoffanalysten bei Goldman schätzen die Lage dagegen ganz anders ein. Sie hoben ihre 12-Monats-Prognose für Gold jüngst von 2.000 USD auf 2.300 USD an.© Redaktion GoldSeiten.de