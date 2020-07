Salt Lake Potash Ltd.: Quartalsbericht

Salt Lake Potash (A2ABJY, ASX: SO4): Link . Im neuen Quartalsbericht finden wir viele neue Bilder vom Bau der Mine in Westaustralien. Es lohnt sich daher, einen Blick in den Report zu werfen. Im Quartal soll die ausstehende Finanzierung deutlich vorangebracht worden sein und die finale Unterschrift soll unmittelbar bevorstehen: Salt Lake hat mittlerweile rund 40 ehemalige Mitarbeiter vom australischen Eisenerzproduzenten Fortescue Metals (ASX: FMG, Börsenwert 54 Milliarden AUD) für das Team gewinnen können, die dem CEO Tony Swiericzuk gefolgt sind.Mein Vertrauen beruht sehr stark auf dem Managementteam der Firma und dessen Kompetenz, das Projekt zu realisieren. Der CEO war vorher bei Fortescue für die Expansion der Eisenerzprojekte zuständig und ist nun auch für die MiningNews-Awards als "New Leader of the Year" nominiert.Die Finanzierung ist das letzte Bauteil, das noch etwas Unsicherheit offenlässt. Diese soll nun unmittelbar vor dem Abschluss stehen. Auch die Analysten von EUROZ haben dies jüngst erwähnt.Ist diese in trockenen Tüchern, wird das Projekt bis Ende 2020 fertiggestellt und das erste SOP sollte dann im 1. Quartal 2021 produziert werden!© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.