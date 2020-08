Sovereign Metals Ltd.: Quartalsberichte

Sovereign Metals (A0LEG3, ASX: SVM): Link . Im Bericht eine schöne Zusammenfassung der zuletzt vorgelegten Bohrergebnisse vom Kasiya-Rutil Projekt. Sehr viele Bohrungen zeigen durchgehend starke Rutil-Gehalte von mehr als 1% bis in eine Tiefe von 14 Metern und immer wieder befinden sich die höchsten Mineralisierungen direkt an der Oberfläche:Durch die Ausübung von Optionen, die per Ende Juli fällig sind, hat Sovereign bereits 1,6 Millionen AUD eingenommen, so dass die Cash-Position stand heute auf 3,6 Millionen AUD gestiegen ist.In den nächsten Wochen und Monaten bleibt das Arbeitsprogramm straff. Es stehen weitere Bohrergebnisse zur Veröffentlichung an, Step-Out-Bohrungen und Bohrungen rund um die bekannten Funde werden durchgeführt, genau wie Bohrungen zum Aufspüren von neuen hochgradigen Projekten a la Kasiya.Die metallurgischen Testarbeiten sind weit fortgeschritten und man bereitet sich bereits auf die erste Scoping-Studie vor.Spannend auch der letzte Punkt. Das Potential zur zusätzlichen Produktion von Grafit wird geprüft und ich bin mir relativ sicher, dass neben dem hochgradigen Rutil auch Grafit in dem Material ist, welches man als Beiprodukt produzieren kann.Sovereign hatte ein sehr gutes Quartal und der Kasiya-Fund wurde deutlich vergrößert und die Ergebnisse wurden jüngst sogar noch besser. Kasiya ist die Nr. 1, doch ein Ende der neuen Funde haben wir noch lange nicht gesehen.© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.