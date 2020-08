NewInFlaX - Immer neue Touristen-aufwärts immer, abwärts nimmer?

Stochastik, RSI, Sentimentindikatoren ... bis hin zu Trendfollowerprogrammen, CoT Daten (Marktstrukturdaten) ..., alle haben eines gemeinsam: Sie beruhen auf einer halbwegs konstanten bzw. sich im statistischen Durchschnittsrahmen bewegenden, aktiven Martteilnehmerzahl und der Veränderung der Zusammensetzung dieser. Würde man zum aktuellen Goldmarkt eine Gültigkeit dieses normalen Aktioms annehmen, wäre Gold längst reif für ein Retracement. Ein Retracement ist nichts Bärisches, sondern eine naturgesetzliche Komponente des Luftholens in einem Anstieg.Der Graph Gold gegen USD zeigt aber kein Retracementund zwar schon nicht mehr seit 1450 USD/ Unze. Würde man jetzt experimentell vorgehen und mathematisch approximieren, wohin ein fälliges Retracement ginge, dann käme der von den roten Linien markierte Bereich auf der folgenden Graphik heraus:grob also 1600 bis 1650 USD. Und das wird auch geschehen, FALLS und nur FALLS der Zustrom an Touristen endet und damit die Grundaxiome der o.a. angeführten Regeln wieder in Kraft träten. Warum? Ganz einfach: Überkauft ist ein börslicher Wert nur für diejenigen, die ihn schon gekauft haben, regelmäßig kaufen oder regelmäßig verbrauchen.Für denjenigen, der ihn gar nicht hat, existiert die Kategorie "überkauft" nicht, wenn er nun glaubt, erstmals / seit langem wieder Gold besitzen zu müssen. Ein Tourist also, kein Goldanleger, kein Goldverbraucher. Und kein Edelmetallkenner, was die Ratio Gold zu Silber** klar zeigt aber auch das Retracementverhalten Gold zu Palladium**, letzteresretract nämlich ganau so normal wie Silber das auch tutnur Gold tut das nicht.