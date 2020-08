Am Silbermarkt ist etwas Erstaunliches passiert

Letzte Woche kam es am Silbermarkt zu einer ziemlich interessanten Entwicklung. Es gab eine bemerkenswerte Veränderung in der Dynamik, die den Silbermarkt steuert. Dies lässt viel höhere Preise vermuten. In meinem neuesten Video-Update erkläre ich die positiven Veränderungen, die seit dem Anstieg von Silber in den Jahren 2010-2011 in Richtung 50 US-Dollar nicht mehr zu sehen waren.In meinem letzten Video-Update sagte ich, dass der Silberpreis im Monats-Chart am 31. Juli über dem Niveau von 21 USD schließen muss, um in einem Bullenmarkt zu bleiben. Es schloss nicht nur über 21 USD, sondern schloss in der Nähe der Tageshochs bei 24,50 USD. Allerdings kam es zu einer großen Handelsvolatilität, insbesondere am Dienstag, als Silber innerhalb weniger Stunden um fast 4 USD fiel.Ich glaube, diese enorme Korrektur von 4 USD in nur wenigen Stunden wurde wahrscheinlich von den großen Händlern (Bullionbanken) verursacht, um einen Teil ihrer Short-Positionen zu liquidieren, als der Silberpreis außer Kontrolle geriet. Die Beweise dafür finden sich im neuen CoT-Daten-Report für Silber, in dem ein erheblicher Rückgang der Netto-Short-Positionen der Commercials verzeichnet wurde.In meinem neuesten Video "Etwas Erstaunliches ist am Silbermarkt passiert" erkläre ich die Entwicklungen und warum ich glaube, dass der Silberpreis im August weiter steigen wird:© Steve St. Angelo(SRSrocco)Dieser Artikel wurde am 2. August 2020 auf www.srsroccoreport.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.