Kinsella: Keine Frage, man möchte in Gold investiert sein!

Peter Kinsella, Leiter des Bereichs FX Strategy bei der Union Bancaire Privee, sprach in der Sendung "Bloomberg Surveillance" kürzlich über seine aktuelle Einschätzung zum Goldmarkt.Der Finanzexperte rechnet nach eigener Aussage damit, dass der Goldpreis auf 2.200-2.300 USD steigen wird. Dieser Bereich sei für ihn eine faire Bewertung für das gelbe Metall. Je nach Entwicklung des Umfeldes sehe er auch darüber hinaus noch Luft nach oben.Seine Prognose begründet er zum einen damit, dass die physischen Lagerbestände rückläufig seien und zum anderen mit der beispiellosen Politik der Notenbanken. So würden die Zentralbanken weltweit die Leitzinsen in den negativen Bereich senken bzw. diese dort halten. Selbst Notenbanken in Emerging-Market-Ländern würden über quantitative Lockerungen nachdenken. Sollte sich diese Entwicklung fortsetzen, sehe Gold nach einem sehr sehr sicheren Investment aus.© Redaktion GoldSeiten.de