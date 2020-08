Entwicklung des SPDR Gold Trust im Juli

Der SPDR Gold Trust verzeichnet in diesem Jahr wie auch die anderen Gold-ETFs Zuflüsse in Rekordhöhe. Auch im gerade geendeten Juli konnten die Bestände wieder deutlich zulegen.Hatten sich die Bestände am 30. Juni noch auf 1.178,90 Tonnen des gelben Metalls belaufen, vermeldete der weltweit größte physisch hinterlegte Gold-ETF auf seiner Website www.spdrgoldshares.com zum 31. Juli Bestände von 1.241,95 Tonnen Gold. Dies bedeutet insgesamt ein Plus von 63,05 Tonnen oder von 5,3%.Im bisherigen Jahresverlauf haben die Goldbestände des SPDR Gold Trust insgesamt 348,7 Tonnen oder 39% zugelegt.© Redaktion GoldSeiten.de