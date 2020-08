Sovereign Metals Ltd.: Bohrungen werden fortgesetzt, um Rutillagerstätte Kasiya rasch zu erweitern

BohrlochMächtigkeit des RutilVon (m) BohlKommentar Zweck

ID Abschnitt % och



KMHA0001Keine nennenswerten Regional

Ergebnisse



KMHA0002Keine nennenswerten Bohrloch Regional

Ergebnisse bei 4m

abgebroche

n



KMHA0003Keine nennenswerten Bohrloch Regional

Ergebnisse bei 4m

abgebroche

n



KMHA0004Keine nennenswerten Bohrloch Regional

Ergebnisse bei 4m

abgebroche

n



KMHA000513 0,77 ab der in der Regional

Oberfläche Tiefe

offen



KMHA00068 0,55 ab der Regional

Oberfläche



KMHA00074 0,56 ab der Regional

Oberfläche



KMHA00085 0,78 ab der Regional

Oberfläche



KMHA00095 0,58 ab der Regional

Oberfläche



KYHA00398 0,74 ab der Extensio

Oberfläche nal



KYHA00404 0,70 ab der Extensio

Oberfläche nal



KYHA0041Keine nennenswerten Extensio

Ergebnisse nal



KYHA0042Keine nennenswerten Bohrloch Extensio

Ergebnisse bei 3m nal

abgebroche

n



KYHA0043Keine nennenswerten Extensio

Ergebnisse nal



KYHA0044Keine nennenswerten Extensio

Ergebnisse nal



KYHA0045Keine nennenswerten Extensio

Ergebnisse nal



KYHA00465 0,55 ab der Extensio

Oberfläche nal



KYHA00478 0,63 ab der Extensio

Oberfläche nal



KYHA0048Keine nennenswerten Extensio

Ergebnisse nal



KYHA004911 0,73 ab der in der Extensio

Oberfläche Tiefe nal

offen



KYHA005011 0,66 ab der in der Extensio

Oberfläche Tiefe nal

offen



KYHA005110 0,92 ab der in der Extensio

Oberfläche Tiefe nal

offen



KYHA005211 0,91 ab der in der Extensio

Oberfläche Tiefe nal

offen



KYHA017914 1,10 ab der in der Infill

Oberfläche Tiefe

offen



inkl. 3 1,59 ab der

Oberfläche



KYHA018013 1,18 ab der in der Infill

Oberfläche Tiefe

offen



inkl. 6 1,46 ab der

Oberfläche



inkl. 3 1,70 ab der

Oberfläche



KYHA018111 1,52 ab der in der Infill

Oberfläche Tiefe

offen



inkl. 7 1,99 ab der

Oberfläche



inkl. 2 2,55 ab der

Oberfläche



KYHA018212 1,29 ab der in der Infill

Oberfläche Tiefe

offen



inkl. 7 1,40 5m

KYHA018311 1,08 ab der in der Infill

Oberfläche Tiefe

offen



inkl. 5 1,24 ab der

Oberfläche



KYHA018411 0,99 ab der in der Infill

Oberfläche Tiefe

offen



inkl. 5 1,25 ab der

Oberfläche



KYHA01859 0,78 ab der in der Infill

Oberfläche Tiefe

offen



KYHA01864 0,82 ab der Erweiter

Oberfläche ung



KYHA01873 0,82 ab der in der Erweiter

Oberfläche Tiefe ung

offen



KYHA018810 0,69 ab der in der Erweiter

Oberfläche Tiefe ung

offen



KYHA01894 0,52 ab der Erweiter

Oberfläche ung



KYHA01903 0,62 ab der Erweiter

Oberfläche ung



KYHA01913 1,47 ab der in der Erweiter

Oberfläche Tiefe ung

offen



KYHA0192Keine nennenswerten Erweiter

Ergebnisse ung



KYHA0193Keine nennenswerten hole failedErweiter

Ergebnisse at ung

3m



KYHA01943 2,50 ab der in der Erweiter

Oberfläche Tiefe ung

offen



KYHA01958 0,94 ab der in der Erweiter

Oberfläche Tiefe ung

offen



inkl. 5 1,15 ab der

Oberfläche



inkl. 2 1,80 ab der

Oberfläche



KYHA01967 0,70 ab der in der Erweiter

Oberfläche Tiefe ung

offen



KYHA01975 0,81 ab der Erweiter

Oberfläche ung

Bohrloch-IVon bis Mächtigkeit des TGC

D Abschnitt %

(m)



KYHA0179 0 3 3 0,2%

KYHA0179 3 7 4 2,0%

KYHA0179 7 11 4 4,7%

KYHA0179 11 14 3 3,8%

KYHA0180 0 3 3 0,5%

KYHA0180 3 6 3 2,4%

KYHA0180 6 10 4 3,8%

KYHA0180 10 13 3 5,6%

KYHA0181 0 3 3 0,5%

KYHA0181 3 7 4 1,7%

KYHA0181 7 11 4 2,8%

KYHA0182 0 5 5 1,2%

KYHA0182 5 9 4 3,2%

KYHA0182 9 12 3 2,3%

KYHA0183 0 5 5 2,0%

KYHA0183 5 8 3 3,6%

KYHA0183 8 11 3 3,1%

KYHA0184 0 5 5 0,4%

KYHA0184 5 7 2 1,4%

KYHA0184 7 11 4 32,6%

KYHA0185 0 4 4 0,4%

KYHA0185 4 6 2 1,6%

KYHA0185 6 9 3 3,3%

Bohrloch-ID Ost Nord RL Tiefe (m)

KMHA0001 532799 8472399 1071 4

KMHA0002 532401 8472401 1076 7

KMHA0003 531996 8472399 1079 4

KMHA0004 531600 8472402 1075 4

KMHA0005 536799 8474598 1115 13

KMHA0006 536399 8474600 1112 14

KMHA0007 536004 8474602 1110 12

KMHA0008 535602 8474599 1109 15

KMHA0009 535190 8474601 1102 9

KYHA0039 538197 8481403 1093 11

KYHA0040 537796 8481403 1088 10

KYHA0041 537399 8481399 1081 6

KYHA0042 536999 8481400 1078 3

KYHA0043 531601 8478795 1049 7

KYHA0044 531996 8478783 1054 9

KYHA0045 532395 8478791 1061 7

KYHA0046 532799 8478770 1066 10

KYHA0047 533204 8478787 1071 10

KYHA0048 531998 8477794 1056 5

KYHA0049 532357 8477809 1063 11

KYHA0050 532600 8477797 1064 11

KYHA0051 532805 8477802 1065 10

KYHA0052 532892 8477804 1063 11

KYHA0179 538999 8479600 1094 14

KYHA0180 539401 8479599 1098 13

KYHA0181 539801 8479598 1100 11

KYHA0182 540199 8479599 1102 12

KYHA0183 540600 8479599 1105 11

KYHA0184 540998 8479605 1109 11

KYHA0185 541396 8479605 1112 9

KYHA0186 534799 8476001 1092 12

KYHA0187 535601 8475988 1095 3

KYHA0188 536401 8475999 1096 10

KYHA0189 537201 8476001 1099 11

KYHA0190 538001 8475998 1094 8

KYHA0191 538800 8475999 1089 3

KYHA0192 539599 8475999 1097 7

KYHA0193 540406 8476168 1093 3

KYHA0194 542400 8480802 1114 3

KYHA0195 541997 8480801 1107 8

KYHA0196 541599 8480799 1101 7

KYHA0197 541199 8480801 1097 7