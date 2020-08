Goldpreis: UBS Global Wealth Management bleibt bullisch eingestellt

Wayne Gordon, Executive Director für Rohstoffe und Devisen bei UBS Global Wealth Management, sprach heute in der Sendung mit "Bloomberg Markets: Asia" mit Tom Mackenzie und Rishaad Salamat über seine aktuelle Einschätzung zu Gold, den Basismetallen und dem US-Dollar.Gordon erklärt, dass Gold zunächst eine Konsolidierungsphase durchmachen sollte und anschließend unter gewissen Umständen durchaus auf 2.300 USD steigen könnte. Positiv auf die Preisentwicklung sollte sich beispielsweise eine weitere Senkung der Realzinsen in den USA auswirken. Auch eine weitere Abwertung des US-Dollar sei ein Faktor, der Gold weiteren Antrieb geben sollte.Die Bank bleibt weiterhin bullisch eingestellt und sieht Gold als gute Absicherung gegen die aktuell herrschenden Unsicherheiten.In Bezug auf Aktien von Goldbergbauunternehmen erklärt der Experte, dass gewisse Unternehmen, besonders die mit hoher Marktkapitalisierung, durchaus eine Überlegung wert seien. Die Anstiege der Bergbauaktien erfolgen erfahrungsgemäß zeitversetzt zum Goldpreis selbst, was aktuell einen positiven Ausblick rechtfertige. Allerdings sei die Volatilität bei den Goldaktien fast doppelt so hoch wie die des Goldpreises, dies sollten Anleger beachten.© Redaktion GoldSeiten.de