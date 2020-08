RBC Capital Markets: Perfekter Sturm für Gold

Chris Louney von RBC Capital Markets sprach in dieser Woche im CNBC-Interview über seine Einschätzung zur weiteren Entwicklung der Goldpreise.Der Rohstoffstratege spricht von einem perfekten Sturm für Gold und meint damit das aktuelle Umfeld hoher Unsicherheit an den Märkten, niedriger Zinsen und der Covid-19-Pandemie. Diese Umstände lassen dem Experten zufolge für das gelbe Metall weitere Luft nach oben.Laut Louney sei Gold in der Achtung der Investoren gestiegen, ungeachtet derer Hintergründe.Die aktuelle Preisprognose sieht Gold im Base-Case-Szenario innerhalb der nächsten Quartale über 2.000 USD steigen. Unter Umständen könnte das gelbe Metall sogar 3.000 USD erreichen, dieses Szenario sei aber etwas weniger wahrscheinlich.© Redaktion GoldSeiten.de