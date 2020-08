Gold-Spotpreis übersteigt deutlich die 2.000 USD

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Nachdem bereits der Goldpreis-Future (GC) zu Wochenbeginn die Marke von 2.000 USD je Unze überrannte, zog der Spotpreis bereits gestern nach und so wurde abermals ein neuer Höchststand - sogar deutlich über der Marke von 2.000 USD - markiert. Die mögliche und vorherige Konsolidierung ist somit vom Tisch - vielmehr nimmt die parabolische Entwicklung derzeit ihren Lauf. Folglich warten nunmehr die nächsten Preisziele bei rund 2.070 USD und dem folgend das Niveau von 2.145 USD auf Erreichung.Im Zuge der steilen Zugewinne ist aus aktueller Sicht erst unterhalb von 1.955 USD mit einer größeren Gegenbewegung zu rechnen. Rasch könnte es dann weiter abwärts bis 1.900 bzw. 1.785 USD gehen.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit investiert.