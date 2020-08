Platin- Nachzügler vor Aufholjagd?

Silber versucht gerade, das Kursziel bei 26,18 USD zu knacken und damit weiter bis 27,30 und 28,40 USD zu klettern. Der Goldpreis hat wie erwartet das Zielgebiet bei 1.985 USD nach leichter Korrektur überschritten und erreicht den Zielbereich bei 2.030 USD. Und Platin könnte jetzt im (Wind-)Schatten der beiden "Großen" mit dem Ausbruch über eine nahe Kurshürde auch zu einem bullischen Befreiungsschlag ansetzen.Neben einem anstehenden charttechnischen Kaufsignal erkennt man auch im übergeordneten Performancevergleich das Aufholpotenzial, das sich in den letzten Wochen aufgebaut hat:Anfang Juli befreite sich der Platinpreis aus einer zähen Konsolidierung, indem eine kurzfristige Abwärtstrendlinie und der Widerstand bei 847 USD durchbrochen wurden. Es folgte eine steile Kaufwelle bis an die Hürde bei 947 USD, an der der Wert zunächst abprallte. Nach einem bullischen Rücklauf an das vorherige Hoch bei 861 USD setzte sich dieser Aufwärtstrend in den letzten Tagen dynamisch fort.Aktuell erreicht Platin wieder den Bereich um 947 USD und könnte bei einem Ausbruch über die Marke direkt bis 975 USD und darüber bis an den markanten Widerstand bei 1.013 USD ansteigen. Sollte das Hoch vom Februar überwunden werden, könnte sich die Rally bis 1.040 USD ausdehnen.Stoppt der laufende Anstieg dagegen an der 947 USD-Mark oder fällt Platin vorher schon unter 883 USD zurück, wäre der Ausbruchsversuch gescheitert und ein weiterer Rückfall auf 861 USD zu erwarten. Diesmal dürfte die Marke allerdings unterschritten und das Edelmetall bis 813 USD abverkauft werden.© Thomas MayQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG