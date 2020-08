Silberbullenmarkt setzt sich fort: Auf zum nächsten Preisziel

Mit einem Anstieg des Silberpreises um weitere 1,70 USD scheint der neue Bullenmarkt nun gefestigt zu sein. Nicht nur stieg Silber heute um weitere 7%, zusätzlich stieg Gold bis zum Handelsschluss um mehr als 41 USD an. Gold schloss bei einem neuen Allzeithoch von 2.020 USD. Auch die primären Gold- und Silberbergbauunternehmen entwickeln sich aufgrund der stark gestiegenen Gewinnmargen sehr gut.In meinem letzten Silber-Update, "Frühes Silbermarkt-Update: Wo Silber heute schließt ist entscheidend für den nächsten Monat", erklärte ich die Bedeutung von einem Schluss des Silberpreises am Freitag in der Nähe der Hochs. Genau das erfolgte. Dann begann der Silberpreis heute, gegen 11 Uhr EST, sehr schnell in Richtung 26 USD zu steigen. Nach einer großen Intraday-Korrektur stieg Silber wieder an und schloss auf den Hochs des Tages… Ein weiteres sehr bullisches Zeichen.Hier ist der monatliche Silberchart, welcher die ersten beiden Handelstage im August mit allen Gewinnen von heute zeigt:Um auf das nächste große Widerstandsniveau bei 27,50 USD zu steigen, muss Silber das Niveau von 26,50 USD überschreiten, welches es heute kurzzeitig erreicht hat. Für mich sieht es so aus, als würde die Handelsdynamik Silber weiter auf das nächste Zielniveau von 27,50 USD und wahrscheinlich darüber hinaus steigen lassen.Wie ich in meinem jüngsten Youtube-Video " Am Silbermarkt ist etwas Erstaunliches passiert " erklärte, fielen die Netto-Short-Positionen der Commercials in der vergangenen Woche um stolze 14.500 Positionen, obwohl der Silberpreis um 2,75 USD anstieg. Diese große Veränderung im CoT-Bericht, wie wir sie seit mehr als zehn Jahren nicht mehr gesehen haben, machte mir klar, dass die Dynamik Silber noch weiter nach oben treiben würde.© Steve St. Angelo(SRSrocco)Dieser Artikel wurde am 4. August 2020 auf www.srsroccoreport.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.