Jim Rickards und Peter Schiff im Streitgespräch: Inflation als Folge der Geldpolitik?

Jim Rickards und Peter Schiff sprachen vergangene Woche mit David Lin von Kitco News über ihre aktuelle Einschätzung zu den weltweiten Entwicklungen. In Teil 1 des Interviews ging es um die Goldpreisprognosen der beiden Branchenexperten. Im zweiten Teil des Videos sprachen die beiden über die Geldpolitik der Federal Reserve und deren Folgen.Im dritten und letzten Teil des Interviews geht es um die Frage, wie sich die Geldpolitik der Zentralbanken auf die Assetpreise auswirken wird. Bei dieser Frage werden sich die beiden Experten nicht einig. Rickards glaubt, dass durch das Vorgehen der Fed in der Vergangenheit keine Inflation geschaffen wurde, während Schiff eine Inflation der Vermögenspreise für eine sehr wahrscheinliche Folge des Gelddruckens hält."Ich halte alle dazu an, die Bezeichnung 'monetärer Anreiz' nicht mehr zu verwenden. Es gibt keinen monetären Anreiz. Es gibt Gelddrucken, ja, es gibt Gelddrucken und Schuldenmonetarisierung, aber das hat keine stimulierende Wirkung. Man bekommt keine Inflation durch das Drucken von Geld, sondern durch die Geschwindigkeit, die psychologisch ist und die die Fed nicht versteht. Die größte Bedrohung ist jedoch die Deflation", so Rickards.Laut Schiff hat die US-Notenbank jedoch per Definition durch die Ausweitung der Geldmenge bereits Inflation verursacht: "In Bezug auf die Fiatwährung werden die Preise dramatisch steigen, weil weiter Dollars drucken werden, bis der Dollar keinen Wert mehr hat. Erst dann wird es aufhören."Hier sehen Sie den letzten Teil des dreiteiligen Videos.© Redaktion GoldSeiten.de