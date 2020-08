Gold profitiert von Dollarabwertung & Unsicherheit

"Wir können eine anhaltende Abwertung des US-Dollar beobachten, wobei die US-Renditekurve weiter fällt und die Inflationserwartungen zunehmen. Das deutet für die absehbare Zukunft an, dass die Opportunitätskosten, Gold zu halten, weniger und weniger werden", so Bart Melek von TD Securities laut Investing.com . Der Rückgang des Dollar sowie wirtschaftliche und politische Unsicherheit unterstützten Gold.In den USA werden weiterhin Verhandlungen um ein neues COVID-19-Anreizpaket geführt. Man diskutierte unter anderem einen Kompromiss einer weiteren Runde Arbeitslosengelder mit zusätzlichen 400 Dollar in der Woche.Die Beziehungen zwischen USA und China verschlechtern sich zeitgleich weiter, was Investoren dazu bringt, auf den sicheren Hafen Gold zu vertrauen. Cui Tiankai, Chinas Botschafter in den USA, erklärte, dass sich die Beziehung der beiden Länder unter "präzedenzlosem Druck" befinden würde und dass eine Reaktion der USA, Schiffe ins Südchinesische Meer zu schicken, "das Risiko eines Konflikts erhöhen" würde.© Redaktion GoldSeiten.de