RBC: Gold ist 2020 zum herausragenden Asset geworden

Gold ist in diesem Jahr so populär wie nie zuvor und zieht weiterhin Investoren zu sich, so RBC Capital Markets laut Kitco News . "Gold befindet sich auf seinen höchsten, bisherigen Niveaus und die Botschaft ist klar: Die Gold-Positionierung deutet an, dass sich die Haltung der Investoren angesichts der Gesundheitskrise, wirtschaftlicher Turbulenzen und extrem lockerer Geldpolitik gegenüber dem Metall verändert hat", so die Strategen."Da der Goldpreis auf Rekordhochs gestiegen ist, haben dessen Preiszunahmen es 2020 zu einem herausragenden Asset gemacht", so die RBC-Strategen. "Faktoren, die eine weitere Welle deutlicher Preiszunahmen auslösen würden, fallen mit weiterem, präzedenzlosen Stimuli, möglichen Assetblasen und möglicherweise einer schwer zu kontrollierenden Inflation zusammen.""Schritte, um an diesen Punkt zu kommen, sowie frühe Warnsignale würden aggressivere Fiskal- und Geldpolitik, weitere Anstiege der Infektionsraten und ein unerwartetes geopolitisches Ereignis umfassen, das zu neuen, weitreichenden Wirtschaftssorgen führt."© Redaktion GoldSeiten.de