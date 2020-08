Neue Prognose von Endeavour Mining sieht super aus

Gestern die Quartalszahlen von Endeavour Mining Corp. 149.000 Unzen Gold zu AISC von 939 USD wurden produziert und zu 1.689 USD verkauft. Die Produktion war "covid-bedingt" leicht rückläufig und die Kosten etwas höher. Jedoch bügelte der höhere Goldpreis dies aus und die Marge lag gut 100 USD über dem Vorquartal.Die neue Prognose, inkl. der Übernahme von Semafo sieht super aus. Im laufenden Jahr rechnet das Unternehmen mit 995.000 - 1.095.000 Unzen Gold zu AISC von 865 - 915 USD.Die Goldpreisabsicherungen, die EDV hatte, sind Ende Juni abgelaufen. Somit haben wir einen Produzenten der voll am Goldpreis hängt und rund 1 Million Unzen pro Jahr produzieren wird. Das Management gab zudem an, dass man in den nächsten Quartalen netto betrachtet schuldenfrei sein will und dann mit der Zahlung einer Dividende beginnen möchte.Der Hebel bei Endeavour liegt in der hohen Produktion. 100 USD mehr beim Goldpreis machen bei 1 Million Unzen Gold 100 Millonen USD mehr Gewinn aus.Die AISC sollen bei rund 900 USD liegen, so dass bei Goldpreisen von 2.000 USD eine Marge von mehr als 100% möglich ist. Daher sehe ich noch weiteres Kurspotential für die Aktie.Laut meinen internenen Kalkulationen hätte Endeavour bei einem Goldpreis von 1.900 USD ein vereinfachtes KGV von etwa 4,5. Mein Ziel wäre eine Bewertung von 8, was eine deutliche höhere Bewertung offen lässt.Mein erstes Ziel sind 46 CAD für die Aktie, was rund 30 Euro wären.© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.