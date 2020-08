Wie viel höher wird Silber steigen: Was sagt der 50-jährige Silberchart?

Was zeigt uns der 50-jährige langfristige Silberchart, während der Silberbullenmarkt seinen stetig steigenden Aufwärtstrend fortsetzt? Sagen wir es mal so, einige der Indikatoren deuten auf viel höhere Preise hin. Und wenn wir die miesen wirtschaftlichen und finanziellen Fundamentaldaten berücksichtigen, die durch massive Stimuli der Federal Reserve und anderer Zentralbanken gestützt werden, könnte es in Zukunft noch deutlich mehr Nachfrage der Anleger nach Gold und Silber geben.Letzte Nacht habe ich während des asiatischen Handels auf meinem Twitter-Feed SRSrocco Report diesen Intra-Day-Silberchart veröffentlicht, der zeigt, dass Silber sich durch eine neue Formation des aufsteigenden Dreiecks auf einen Ausbruch vorbereitet. Genau wie in mehreren Steigenden-Dreieck-Formationen im letzten Monat hat es exakt das getan, was ich erwartet habe.Wie man unten in dem Twitter-Bild sehen kann, reagieren viel mehr Leute auf meine Tweets. Ich freue mich sehr über das Feedback und die neuen Twitter-Follower. Wie dem auch sei, als Silber die Formation des aufsteigenden Dreiecks durchbrach, stieg es höher.Dann habe ich heute Morgen einen weiteren Tweet veröffentlicht, der zeigt, was passierte, nachdem Silber 27,50 USD, das Langzeitwiderstandsniveau, das ich in vielen Monats-Charts gezeigt habe, durchbrochen hat. Was glauben Sie? Genau, es korrigierte und testete dann erneut das Niveau von 27,50 USD, bevor es höher stieg. Als ich den Tageshandel beobachtete, sah ich, dass dies immer und immer wieder geschah.