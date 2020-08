Sovereign Metals Ltd.: Neues von Sprott

Die Analysten von Sprott haben sich nach den guten Bohrergebnissen und den ersten Grafit-Infos zu Wort gemeldet:Die Analysten von Sprott erkennen das, was ich Ihnen bereits erklärt habe. Die Rutil-Gehalte sind direkt ab der Oberfläche am höchsten, was eine sehr schnelle Rückzahlung für die Investitionen gewährleisten wird. Der zusätzliche Grafit-Gehalt würde selbst bei Schleuderpreisen von 400 USD je Tonne den Wert des Materials um 25% nach oben hieven!Die Studien für die Grafit-Gewinnung müssen nicht erstellt werden, sondern liegen in der Schublade. Sovereign Metals hat das Malingunde Grafit-Projekt metallurgisch bis zur PFS-Phase geprüft!Das interne Ressourcen-Modell von Sprott zeigt eine Steigerung von 129 auf 137 Millionen Tonnen an und insgesamt zog das Potential von Kasiya von 306 auf 310 Millionen Tonnen nach oben!Es gibt viele Gründe, Sovereign zu mögen. Wir haben eine hochgradige Rutil-Entdeckung, die super in das ESG-Thema passt. Die Eisenbahnlinie ist keine 15 Kilometer entfernt, Wasserkraft steht zur Verfügung und das Unternehmen kontrolliert 8.000 Quadratkilometer Land in Malawi, auf dem noch viele derartige Projekte liegen können.Sprott ist derzeit das einzige Investmenthaus, das das Potential von Sovereign richtig erkannt hat. Andere werden mit der Zeit folgen, doch dann bei deutlich höheren Bewertungen.Ich sehe die Aktie weiterhin als riesige Chance in einem Nischenmarkt eines der größten und besten Projekte weltweit zu etablieren.© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.