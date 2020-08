Troy Resources Ltd.: Erneuter Treffer - Aktie reagiert

Seit Monaten sehen wir bei Troy Resources gute bis hervorragende Bohrergebnisse, doch die Investoren haben kaum reagiert. Immer wieder bremst die schwache Produktion ein. Heute die nächsten sehr guten Treffer des Unternehmens unterhalb der Übertagemine Smarts: Link Es war eine Bohrung mit mehreren hochgradigen Treffern, die heute veröffentlicht wurde:Ab einer Tiefe von 175 bis 394 Metern (219 Meter Korridor) traf die Bohrung mehrfach auf hochgradige Goldmineralisierungen. Die Abschnitte reichen von 2 - 26 Meter Stärke und die Gehalte von 3,58 g/t (26 Meter) bis hin zu 31,38 g/t über 2 Meter, was rund eine Unze Gold bedeutet.Mit fünf abgeschlossenen Bohrungen, die allesamt auf Gold getroffen sind, sieht das Potential entsprechend gut aus:Aktuell, vor diesen Ergebnissen, hatte Troy eine Ressourcen-Kalkulation von 3 Millionen Tonnen zu 3 g/t Gold für 290.000 Unzen. Mit diesen Treffern sollte die Ressource entsprechend wachsen.Weitere Bohrungen (mindestens 3 Diamantkernbohrungen, evtl. mehr) sind nun geplant und sollen bis September abgeschlossen werden.Das Management sieht sich bestätigt, ein größeres und hochgradiges System entdeckt zu haben:Der Knackpunkt bei Troy war schon immer der Gehalt des Erzes, das man in der vorhandenen Anlage aufbereitet. Gehalte von mehr als 2,5 g/t brachten der Firma in der Vergangenheit gute Gewinne ein, Gehalte darunter waren je nach Goldpreis eher kritisch.Deshalb sind die heutigen Treffer so entscheidend. Sicherlich würde eine neue Untertagemine entsprechend Kapital kosten, doch die Verarbeitungsanlage ist bereits abbezahlt und in dem aktuellen Umfeld sollten Kapitalgeber vorhanden sein.Die Aktie sprang heute 20% mit deutlich höherem Volumen (9 Millionen Aktien) nach oben und ich bleibe weiterhin dabei.© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.