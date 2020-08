Portofino erhält Bohrgenehmigung für South of Otter und mobilisiert Crew, um Goldentdeckung weiter zu bewerten

Vancouver, 7. August 2020 - Portofino Resources Inc. (TSX-V: POR, FWB: POTA) (Portofino oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass dem Unternehmen vom Ministerium von Ontario für Energie, Entwicklung des Nordens und Bergbau (Ontario Ministry of Energy, Northern Development, and Mines) eine Explorationskonzession (die Genehmigung) für sein Projekt South of Otter erteilt wurde. Als Teil des Genehmigungsverfahrens beriet sich Portofino mit allen lokalen indigenen Gruppen und erhielt von diesen Unterstützung. Die Genehmigung ist drei Jahre lang gültig und ermöglicht die Durchführung von Schürfgrabungen, Diamantbohrungen und Linienschnitten im Schürfrechtgebiet des Projekts.Das Unternehmen hat auch eine Explorationscrew zum Projekt mobilisiert, um das Gebiet weiter zu erkunden und die Größe der Mineralisierung in Zusammenhang mit seiner neuen Goldentdeckung zu ermitteln, die am 5. August 2020 gemeldet wurde. Aufgrund der eingeschränkten Gesteinsexposition an der Oberfläche wird ein Hydraulikbagger eingesetzt, um das Deckgestein bei der neuen Entdeckung zu entfernen, um die Mächtigkeit zu ermitteln und zusätzliche Schürfgrabungen entlang des Streichens durchzuführen. Die Crew hat die Aufgabe, das Potenzial der neuen Entdeckung zu bewerten und die optimalen Explorationsschritte in Richtung eines Diamantbohrprogramms zu ermitteln.David Tafel, CEO von Portofino, sagte: Der Erhalt der Genehmigung kommt für Portofino genau zum richtigen Zeitpunkt, da uns dies ermöglicht, unser Explorationsprogramm, dessen Schwerpunkt auf unserer jüngsten hochgradigen Goldentdeckung liegt, sofort zu erweitern. Wir freuen uns, dass wir unsere Feldcrew so schnell mobilisieren und mit dem mechanischen Schürfgrabungen entlang dieses neuen Goldabschnitts beginnen können.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/52935/POR South of Otter Permit Crew Mobilization -Aug 07 2020_de_PRcom.001.jpegAbb. 1: Red-Lake-Konzessionsgebiete und neue Goldentdeckung von PortofinoDas Konzessionsgebiet befindet sich innerhalb des Grünsteingürtels Birch-Uchi-Confederation Lakes, der die weltweit bekannten Goldlagerstätten Red Lake beherbergt und das Projekt Dixie umfasst, das zurzeit von Great Bear Resources Ltd. (GBR) erbohrt wird. GBR hat kürzlich über aufregende Bohrergebnisse mit mineralisierten Abschnitten berichtet, die häufig Bonanza-Goldwerte im Zusammenhang mit sichtbaren, groben Goldkörnern aufweisen. Portofinos Lagerstätte liegt rund 8 km östlich von GBRs Claims.Das Konzessionsgebiet enthält hervorragende Ziele sowohl für eine Goldmineralisierung vom Typ Red Lake als auch für goldhaltige Basismetallprospektionsgebiete. Historische Arbeiten auf den Claims umfassten Prospektionen, Probenahmen, begrenzte Bohrungen und luftgestützte magnetische geophysikalische Messungen.Die technischen Inhalte dieser Pressemitteilung wurden von Alex Pleson, P. Geo., in seiner Eigenschaft als ein qualifizierter Sachverständiger (Qualified Person) gemäß National Instrument 43-101, Standards of Disclosure for Mineral Projects, überprüft und genehmigt.Portofino ist ein im kanadischen Vancouver ansässiges Unternehmen, das sich auf die Exploration und die Erschließung von Mineralressourcenprojekten auf dem amerikanischen Kontinent spezialisiert hat. Seine Projekte South of Otter und Bruce Lake befinden sich im historischen Goldbergbaugebiet Red Lake (Ontario) in der Nähe des hochgradigen Goldkonzessionsgebiets Dixie im Besitz der Firma Great Bear Resources Ltd. Darüber hinaus besitzt Portofino drei Goldprojekte im Nordwesten von Ontario; das Konzessionsgebiet Gold Creek, das sich unmittelbar südlich der historischen Ni-Cu-Mine Shebandowan befindet, sowie die Konzessionsgebiete Sapawe West und Melema West in der Nähe von Atikokan. Das Unternehmen ist auch an aussichtsreichen Lithiumkonzessionen in Salaren im weltweit bekannten Lithiumdreieck in Argentinien beteiligt.Für das Board:David G. 