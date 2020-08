NewDeFlaX - Umkehrformation

Stochastik, RSI, Sentimentindikatoren ... bis hin zu Trendfollowerprogrammen, CoT Daten (Marktstrukturdaten) ..., alle haben eines gemeinsam: Sie beruhen auf einer halbwegs konstanten bzw. sich im statistischen Durchschnittsrahmen bewegenden, aktiven Martteilnehmerzahl und der Veränderung der Zusammensetzung dieser.Würde man zum aktuellen Goldmarkt eine Gültigkeit dieses normalen Aktioms annehmen, wäre Gold längst reif für ein Retracement. Und nun bilden sich erste Anzeichen, dass der Zustrom der laufend neu hinzukommenden Touristen abebbt.Fundamentaler Anlassfall:US-Nonfarm Private Payrolls mit 1,462 Millionen weit besser als erwartet, die hygienebedingte Arbeitsmarktkatastrophe entspannt sich. Unterstützend dazu Jobless Claims (Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung) mit 1,186M vs. 1,40M Erwartung weit besser als letztere. In der Folge ebbt das Absinken des USD ab.Vorzeichen:Silber stößt sich an der 30 $ Region den Kopf an.Palladium zeigt einen negativen Impuls, bei diesem Metall ist das aber ungleich Silber ein Wechsel von einem Bein aufs andere,weil es die neu entstandene, kurzfristige Abwärtstrendlinie auch gleich wieder nach oben durchbricht.Platin bestätigt wie Silber (nur auf grottenschlechtem Preisniveau).