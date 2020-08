Kitco-Umfrage: Goldpreisrally intakt, doch bearische Stimmung schleicht sich ein

Die allgemeine Stimmung in der Goldbranche bleibt weiterhin sehr bullisch, doch bearische Prognosen legen an Beliebtheit zu, so berichtet Kitco News im Rahmen der wöchentlichen Umfrage zur Goldpreisprognose. Das Edelmetall könnte diese Woche eine überfällige Korrektur verzeichnen, so heißt es.Es nahmen diesmal 17 Marktexperten teil. Von diesen waren 7 (41%) der Ansicht, dass der Goldpreis diese Woche steigt, während weitere 7 (41%) einen Preisrückgang erwarten. Drei (18%) der Befragten blieben neutral.Außerdem gaben auch 2.430 Kleinanleger ihre Meinung ab. Davon waren 1.670 (69%) der Ansicht, dass der Goldpreise diese Woche steigen wird. Weitere 433 (18%) erwarten einen niedrigeren Preis, während 327 (13%) Seitwärtsentwicklungen prognostizierten.© Redaktion GoldSeiten.de