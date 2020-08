Silberpreisanstieg: Angetrieben durch physische Käufe, nicht durch Papierspekulationen

Es häufen sich die Hinweise darauf, dass der rasche Anstieg des Silberpreises auf physische Käufe und nicht auf Papierspekulationen zurückzuführen ist. Wir können dies daran erkennen, dass die Netto-Short-Positionen der Commercials sinken, während der Silberpreis weiter steigt. In der Vergangenheit kam es in der Regel zu einem Anstieg des Silberpreises, wenn die Commercials ihre Netto-Short-Positionen erhöhten. Es scheint jedoch, als wäre es diesmal tatsächlich anders.In meinem neuesten Video-Update "Silberpreisanstieg: Physische Käufe, nicht Papierspekulationen" erkläre ich, warum dieser gegenwärtige Silberbullenmarkt sich stark vom letzten unterscheidet.In dem Video spreche ich über den folgenden Chart und warum ich glaube, dass diese beiden Tage von den Commericals und anderen großen Händlern genutzt wurden, um Short-Positionen zu liquidieren. Es ist kein Zufall, dass die große Preiskorrektur um 4 USD, zu der es am Dienstagabend, dem 28. Juli, kam, hauptsächlich für den Rückgang um 14.500 Netto-Short-Positionen der Commercials vor zwei Wochen verantwortlich war.Es wird interessant sein zu sehen, wie sich Silber heute im frühen asiatischen Handel und morgen an den US-Märkten entwickelt. Während der Silberpreis irgendwann eine "gesunde" Korrektur erfahren muss, scheint es bis dahin möglicherweise noch höher zu gehen.© Steve St. Angelo(SRSrocco)Dieser Artikel wurde am 9. August 2020 auf www.srsroccoreport.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.