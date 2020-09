Australische Lunar Serie III: Goldmünze Stier in PP

Nach dem großen Erfolg der ersten zwei Lunar-Serien von 1996 bis 2007 und 2008 bis 2019 hat die australische Prägestätte Perth Mint vergangenes Jahr mit der Maus-Münze die dritte Serie der Lunar-Münzen in Gold und Silber gestartet. Ab heute ist mit der Lunar-Münze "Year of the Ox" in Gold das zweite Motiv der Serie in polierter Platte erhältlich.Dem chinesischen Mondkalender entsprechend zeigen die Goldmünzen mit dem Stier, das zweite von insgesamt zwölf Tierkreiszeichen. Auf jeder Goldmünze ist ein stolzer Stier umgeben von Bambus abgebildet. Zudem befindet sich auf der Motivseite der Münze das chinesische Schriftzeichen für "Stier" und das Prägezeichen der Perth Mint "P". Unter dem chinesischen Schriftzeichen befindet sich der Schriftzug und das Jahr "OX 2021"; in der Lunar-Serie-II wurde das jeweilige Tierkreiszeichen noch in einer Rundschrift mit dem Zusatz "Year of the ..." am unteren Münzrand angegeben und die Jahreszahl befand sich auf der Vorderseite.Die Vorderseite der Münze ziert ein von Jody Clark angefertigtes Porträt von Königin Elizabeth II. Die Porträts auf den Vorderseiten der ersten beiden Lunar-Serien stammten von Raphael Maklouf und Ian Rank-Broadley. Des Weiteren steht auf dem Rand der Vorderseite das Feingewicht, die Feinheit und der Nennwert der Münze. Eine Jahreszahl, wie es in der Lunar-II-Serie der Fall war, findet sich hier nicht mehr.Die Goldmünzen wurden aus 99,99% purem Gold in polierter Platte mit einem Gewicht von jeweils 1 Unze, ¼ Unzen und 1/10 Unzen hergestellt. Anders als die reguläre Variante der Goldmünze werden von der PP-Version nicht mehr als 2.500 Goldmünzen zu 1 Unze, 5.000 Goldmünzen zu ¼ Unzen und ebenfalls 5.000 Goldmünzen zu 1/10 Unzen herausgegeben. Die Münzen werden jeweils in einem Etui mit beiliegendem nummeriertem Echtheitszertifikat geliefert.© Redaktion GoldSeiten.de