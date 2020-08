Newmont Corp. nahe ATH

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Das amerikanische Minenunternehmen Newmont Corp. erreichte beinahe den früheren Höchststand (all-time-high = ATH) als Newmont Mining aus dem Jahr 2011 bei 72,42 USD. Letztlich fehlten 20 US-Cent und so stoppte der Aufschwung bei 72,22 USD. Seither befindet sich die Aktie selbst in einer Konsolidierung, welche durchaus notwendig erscheint und nur als gesund einzustufen ist. Weiteren Details widmen wir uns im Nachgang.Das knapp verfehlte ATH aus dem Jahr 2011 macht Mut im Sinne eines erneuten Triggers und weiterer Schubkraft gen Norden. Aus Big-Picture-Gesichtspunkten erlauben sich mittel- bis langfristige Kurse oberhalb von 100,00 USD je Anteilsschein. Obgleich anhand der Fibonacci-Extensions (log.) sich ein kurzfristiges Ziel bei 82,21 USD ableiten lässt.Die gegenwärtige Konsolidierung sollte daher im Bereich von 66,00 USD enden, um anschließend direktes Potenzial in Richtung des ATH bei 72,42 USD zu generieren. Oberhalb davon rückt dann die bereits beschriebene 161,80%-Fibonacci-Extension bei 82,21 USD ins Visier, bevor mittel- bis langfristig die 100-USD-Marke sowie speziell das Niveau von 108,82 USD interessant werden dürfte. Vorsicht wäre hingegen bei einem Abtauchen unter das Niveau von 65,00 USD angebracht.In diesem Fall sollte man relativ zügig weitere Verluste bis zur runden Unterstützungsmarke von 60,00 USD einkalkulieren. Sollten auch dort die nächsten Käufer ausbleiben, könnte bei weiteren Verlusten mit Kursen unter dem Level von 60,00 USD, die nächste Abwärtswelle bis 52,23 USD drohen. Das charttechnisch größere Gesamtbild wäre hierbei zwar noch immer konstruktiv zu werten, jedoch auf Tagesbasis einiges an Porzellan zerbrochen wäre und die bis dato durchweg bullisch Grundstimmung ernste Risse erfahren würde.Gegenwärtig können die Bullen im laufenden Handelsmonat, trotz neuem Mehrjahreshoch, nicht weiter überzeugen. Eine kurzfristige Konsolidierungsausdehnung bis 66,00 USD sollte daher einkalkuliert werden, bevor von dort ausgehend eine erneute Attacke auf das ATH erfolgen dürfte. Oberhalb von 72,42 USD erlaubt sich dabei direktes Potenzial bis 82,21 USD.Sollten sich die Verkäufer bis unter das Niveau von 65,00 USD durchsetzen können, müsste man mit weiteren Abschlussverlusten bis mindestens 60,00 USD rechnen. Bleiben auch dort die Stützungskäufe aus, müsste man eine Korrekturausdehnung bis 52,23 USD berücksichtigen.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.