Wird Russland 2029 der größte Goldproduzent weltweit?

Russland könnte sich bis 2029 zum weltweit größten Goldproduzenten entwickeln, dies berichtet ScrapMonster.com unter Berufung auf einen neu erschienenen Bericht von Fitch Solutions.Die Untersuchungen von Fitch Solutions Country Risk & Industry Research ergaben demnach, dass die Goldproduktion Russlands von 2020 bis 2029 jährlich im Durchschnitt um 3,7% steigen sollte. In neun Jahren könnte das Land damit China, den aktuell größten Goldproduzenten, ablösen.Laut dem Bericht sollte die starke inländische Nachfrage den russischen Goldausstoß kurz- bis mittelfristig stützen. So habe auch die russischen Zentralbank ihre Goldreserven in letzter Zeit bedeutend ausgebaut.Trozt der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie sei ein Großteil der Minen des Landes in Betrieb geblieben, weshalb die Prognose für die Gesamtjahresproduktion aktuell nicht gefährdet sei.© Redaktion GoldSeiten.de