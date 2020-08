Infografik: Goldanleger rechnen mit weiteren Preissteigerungen

Die Webseite kryptoszene.de veröffentlichte vergangene Woche eine Infografik zum Thema "Goldrausch – Trends, Prognosen & Entwicklungen". Die Grafik nutzt Daten aus Umfragen und von Suchmaschinen und zeigt auf, dass der Großteil der Edelmetallanleger, genauer 87,2 Prozent, in der zweiten Jahreshälfte mit weiter steigenden Goldpreisen rechnet."34,7 Prozent sind aufgrund der Geldpolitik der Staaten und Zentralbanken im Hinblick auf die Gold-Entwicklung optimistisch. 20,7 Prozent wiederum sehen die Höhe der Staatsdefizite kritisch, und erwarten daher, dass Gold positiv abschneidet," heißt es in der Zusammenfassung. Und weiter: "In Summe zeigt sich, dass die Anleger nach wie vor davon ausgehen, dass Gold als Krisenwährung fungiert – als Absicherung im Angesicht der Covid-Pandemie, aber auch vor geopolitischen Unwägbarkeiten."© Redaktion GoldSeiten.de