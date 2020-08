Caledonia Mining Corp.: Ankündigung der Aktionärskonferenz zu den Ergebnissen des 2. Quartals 2020

11. August 2020: Caledonia Mining Corporation plc (Caledonia oder das Unternehmen - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/caledonia-mining-corporation-plc/) gibt bekannt, dass das Unternehmen seine operativen und finanziellen Ergebnisse für das Quartal und die sechs Monate mit Ende 30. Juni 2020 am Donnerstag, den 13. August 2020 veröffentlichen wird.Caledonia wird am Donnerstag, den 13. August 2020, um 16:00 Uhr britischer Zeit (17:00 Uhr Südafrika/Simbabwe, 11:00 Uhr Zeit der Ostküste, 08:00 Uhr pazifischer Zeit) eine Telefonkonferenz und eine Fragen- und Antwortrunde abhalten, die allen Investoren offensteht.- New York +1 212 999 6659- Südafrika gebührenfrei 0800 980 512- Internationaler Standardzugang +44 (0) 20 3003 2666- Vereinigtes Königreich gebührenfrei 0808 109 0700- USA gebührenfrei +1 866 966 5335- Einwahl-Passwort Caledonia Mining ErgebnisseMark LearmonthTel: +44 1534 679 800Maurice MasonTel: +44 759 078 1139WH Ireland (Nomad & Broker)Adrian Hadden/James Sinclair-Ford-Tel: +44 20 7220 1751BlytheweighTim Blythe/Camilla Horsfall/Megan RayTel: +44 207 138 32043PPBPatrick ChidleyTel: +1 917 991 7701Paul DurhamTel: +1 203 940 2538Swiss Resource Capital AGJochen Staigerwww.resource-capital.chinfo@resource-capital.chDie Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov,www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!