Gold Lion meldet weitere geochemische Ergebnisse aus dem Konzessionsgebiet Robber Gulch und kündigt Bohrpläne an

Vancouver, 11. August 2020 - Gold Lion Resources Inc. (Gold Lion oder das Unternehmen) (CSE: GL) (OTC: GLIOF) (FWB: 2BC) freut sich, zusätzliche Ergebnisse der ergänzenden Phase-II-Bodenprobenahmen (Infill) in seinem Oxid-Gold-Konzessionsgebiet Robber Gulch (Robber Gulch oder das Konzessionsgebiet) in der Nähe von Burley (Idaho) bekannt zu geben. Das Konzessionsgebiet ist Gegenstand einer von EMX Royalty Corp. gewährten Option. Mit dem Phase-II-Programm (857 in 25 und 50 Meter Abständen entnommene Proben) sollten Lücken bei den im Zuge des früheren Phase-I-Programms ermittelten Gold-in-Boden-Anomalien mit den höchsten Erzgehalten (siehe Pressemeldung vom 16. Juni 2020) geschlossen werden. Auf Grundlage der vielversprechenden Ergebnisse bereitet das Unternehmen nun einen Antrag auf Erteilung von Genehmigungen für Bohrungen und Schürfgrabungen vor, der in den kommenden Tagen bei der örtlichen Niederlassung des Bureau of Land Management (BLM) eingereicht wird.- Die Ergebnisse weisen auf zwei anomale Hauptzonen hin, die als zentrale und westliche Anomalien bezeichnet werden und sich durch große und kohärente Gold-in-Boden-Anomalien mit Werten von über 100 Teilen Gold pro Milliarde (ppb Au) (bis zu 756 ppb Au) innerhalb eines breiteren Gebiets mit erhöhten Goldwerten (über 25 ppb Au) auszeichnen. Darüber hinaus wurde im Süden eine neue Anomalie entdeckt, die weiterhin offen ist und eine Erweiterung der westlichen Anomalie unterhalb der postmineralischen vulkanischen Deckschicht darstellen könnte.- Drei der vier historischen Bohrlöcher, die im Konzessionsgebiet niedergebracht wurden, zielten auf eine kleine Randanomalie im Osten ab, während im Bereich des anomalen Hauptgebiets (westliche Anomalie) nur ein historisches Loch, AC-4 absolviert wurde, welches 1986 südwestlich der Hauptanomalie niedergebracht wurde.- Selektive Stichproben, die aus Ausbissen im Bereich der westlichen Anomalie entnommen wurden, ergaben bis zu 6,49 Gramm Gold pro Tonne (g/t Au) (siehe Pressemeldung vom 2. Juli 2020). Der Leser wird darauf hingewiesen, dass Gesteinsstichproben von Natur aus selektiv sind und möglicherweise nicht den tatsächlichen Gehalt oder Typ der Mineralisierung im gesamten Konzessionsgebiet repräsentieren.- Im Zuge von geologischen Kartierungen im Juni 2020 wurde eine Alteration vom Carlin-Typ südlich der postmineralischen vulkanischen Deckschicht, die die westliche Anomalie abschneidet, identifiziert. Erkundungsbodenproben, die im Rahmen des Phase-II-Programms in diesem Gebiet entnommen wurden, lieferten bis zu 311 ppb Au. Das Unternehmen hat kürzlich zusätzliche Flächen abgesteckt und wird die Entnahme von Proben im Bereich der Erweiterung der südlichen Anomalie fortsetzen (siehe Pressemeldung vom 23. Juni 2020).Das Unternehmen freut sich ferner zu berichten, dass es einen Antrag auf Erteilung von Genehmigungen für Bohrungen und Schürfgrabungen vorbereitet, den es in den kommenden Tagen bei der örtlichen Niederlassung des Bureau of Land Management (BLM) einreichen wird. Der Antrag umfasst fünf Bohrstandorte und Grabungen auf 3.000 Fuß, die auf die zum größten Teil nicht gebohrten westlichen und zentralen Anomalien abzielen. Die Genehmigungen sollten auf Grundlage des einfachen Genehmigungsverfahrens für BLM-Flächen im US-Bundesstaat Idaho innerhalb von 10 Werktagen eingehen.Oliver Friesen, CEO von Gold Lion, meint: Wir sind sehr zufrieden mit den Ergebnissen unseres geochemischen Phase-II-Programms im Konzessionsgebiet Robber Gulch, in dem bis 2020 noch nie ein modernes systematisches Explorationsprogramm durchgeführt wurde. Die vorläufigen Kartierungen im Juni haben gemeinsam mit den Ergebnissen der Phase-I- und Phase-II-Bodenprobenahmen ein sehr günstiges geologisches Milieu für eine Mineralisierung vom Carlin-Typ offenbart, das Ähnlichkeiten mit den geologischen Gegebenheiten aus dem Pennsylvanium/Perm im Projekt Black Pine von Liberty Gold aufweist Mine Black Pine: NI 43-101-konformer technischer Bericht für das Goldprojekt Black Pine, Cassia County, Idaho, der im Auftrag von Liberty Gold Corp. von MDA angefertigt wurde. 7.9.2018. Historische Produktion: Seite 27.. Wir freuen uns darauf, in den kommenden Wochen unsere Bohrgenehmigungen zu erhalten und das erste Bohrprogramm seit 1986 im Konzessionsgebiet durchzuführen.Karten für das Projekt finden Sie auf der Website des Unternehmens unter der folgenden URL: https://goldlionresources.com/wp-content/uploads/2020/08/Robber-Gulch-2020-Phase_II-Geochemical-Results.jpegAlle Bodenproben wurden in der Laboreinrichtung von MS Analytical in Langley (BC, Kanada) aufbereitet und analysiert. Die Proben wurden getrocknet und auf -180 Mikrometer (80 Mesh) gesiebt. Nach der Aufbereitung wurden die Bodenproben anhand der FAS-111-Methode (Brandprobe) analysiert. Eine 30-Gramm-Teilprobe der aufbereiteten Probentrübe wird einem kalten Aufschluss mit HNO3 unterzogen, woraufhin HCl hinzugegeben und die Probe 40 Minuten lang auf 130C erhitzt wird. Der Aufschluss erfolgt in Einweg-Plastikflaschen, um eine Kreuzkontamination durch die Aufschlussbehälter auszuschließen. Die Flaschen wurden über einen Graphitblock erhitzt, um eine gleichmäßige Erwärmung zu gewährleisten. Die resultierende Lösung wird mittels Brandprobe/AAS-Methode analysiert; interelementare spektrale Störungen werden behoben.Agnes Koffyberg, P.Geo., hat als qualifizierte Sachverständige gemäß der Vorschrift National Instrument 43-101 den fachlichen Inhalt dieser Mitteilung überprüft und freigegeben. Gold Lion Resources Inc. ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das sich aktiv der Exploration in seinen Projekten mit Edelmetallfokus widmet. Es sind dies die Konzessionsgebiete South Orogrande, Erikson Ridge, Robber Gulch, Cuteye und Fairview, die sich entweder im US-Bundesstaat Idaho oder in der kanadischen Provinz British Columbia befinden. Agnes Koffyberg, P.Geo., hat als qualifizierte Sachverständige gemäß der Vorschrift National Instrument 43-101 den fachlichen Inhalt dieser Mitteilung überprüft und freigegeben. Gold Lion Resources Inc. ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das sich aktiv der Exploration in seinen Projekten mit Edelmetallfokus widmet. Es sind dies die Konzessionsgebiete South Orogrande, Erikson Ridge, Robber Gulch, Cuteye und Fairview, die sich entweder im US-Bundesstaat Idaho oder in der kanadischen Provinz British Columbia befinden. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Meinungen und Schätzungen zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen und unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Informationen unterscheiden. Dazu zählen unter anderem auch Verzögerungen oder Unsicherheiten bei den behördlichen Genehmigungen, wie z.B. durch die CSE. Zukunftsgerichtete Informationen enthalten typischerweise Unsicherheiten, wie etwa auch Faktoren, auf die das Unternehmen keinen Einfluss hat. Es gibt keine Gewähr dafür, dass die in dieser Pressemeldung beschriebenen Geschäftspläne für Gold Lion Resources tatsächlich zu den hier dargelegten Bedingungen und in dem hier dargelegten zeitlichen Rahmen in Kraft treten werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, falls sich die Umstände oder die Schätzungen oder Meinungen des Managements ändern sollten, es sei denn, dies wird in den entsprechenden Gesetzen gefordert. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass zukunftsgerichtete Aussagen nicht verlässlich sind. Weitere Informationen über Risiken und Unsicherheiten, welche die Finanzergebnisse beeinflussen könnten, sind in den Unterlagen enthalten, die das Unternehmen bei den kanadischen Wertpapierbehörden einreicht und die unter www.sedar.com veröffentlicht werden.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. 