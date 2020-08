Platin: Aufwärtstrend unter Druck

Platin konnte sich in den vergangenen Wochen stabil nach oben bewegen. Die Notierungen schafften es dabei nach dem Ausbruch über die 861 USD schnell bis zum Hoch bei 992 USD. An dieser Hürde setzte an den Vortagen eine Konsolidierung ein.Der Ausbruch aus dem Aufwärtstrend der Vorwochen birgt die Gefahr, den Pullback weiter auszudehnen. Ein Rücklauf bis 861 USD könnte nochmals anstehen, bevor sich dort die Chance bietet, die Ausbruchsbewegung wieder aufzunehmen. Sollten 992 USD durchbrochen werden, ist ein Anstieg bis 1.044 USD möglich.© Marko StrehkQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG