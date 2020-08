Pinecrest Resources heißt jetzt Newcore Gold Ltd.

Pinecrest Resources Ltd. hat zum vergangenen Montag eine Namensänderung vollzogen. Die Stammaktien des Unternehmens handeln an der TSX Venture Exchange nun unter dem neuen Namen Newcore Gold Ltd. und dem neuen Kürzel "NCAU" (bislang: "PCR").Die neue Webseite des Unternehmens findet sich unter www.newcoregold.com.Der neue Name soll die Bestrebung widerspiegeln, den Wert des zu 100% eigenen Enchi-Projekts in Ghana realisieren. Dazu soll die abgeleitete Ressource von geschätzten 1,1 Mio. Unzen Gold (37,4 Mio. Tonnen mit 0,90 g/t Au) vorangetrieben werden.Das Management und Direktoren des Unternehmens halten selbst 39% des Aktienkapitals von Newcore Gold.© Redaktion MinenPortal.de