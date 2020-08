Joe Foster: Nichts steigt ewig ohne Unterbrechung an; Goldrallye intakt

David Lin von Kitco News sprach gestern mit Joe Foster, Portfoliomanager beim VanEck International Investors Gold Fund, über seine aktuelle Einschätzung zu Gold.Der Marktexperte erklärt in dem Interview, dass er für Gold trotz der jüngsten Konsolidierung weiterhin ein Preisziel von 3.400 USD je Unze habe: "Wir haben auf einen Rücksetzer am Goldmarkt gewartet. Nichts geht für immer geradeaus nach oben. Wir hatten einen sehr starken Lauf, weit über 2.000 USD pro Unze, daher hatten wir eine gewisse Konsolidierung an den Märkten erwartet, und ich denke, das ist es, was wir heute sehen."Foster begründet seine bullische Einschätzung für das gelbe Metall mit negativen Realzinsen, geopolitischen Risiken, einem schwächeren US-Dollar und der zunehmenden weltweiten Verschuldung. All diese Faktoren sollten sich auf Gold auch weiterhin positiv auswirken.Sein Kursziel von 3.400 USD in den kommenden Jahren basiert auf historischen deflationären Preiszyklen. Er erklärt dazu: "Es gibt nicht sehr viele, auf die man zurückgreifen kann. Man kann bis zur Depression zurückgehen, aber in jüngerer Zeit betrachten wir die Finanzkrise im Jahr 2008. Das war ein deflationärer Schock für die Wirtschaft, genau wie die Pandemie ein deflationärer Schock für die Wirtschaft war. Wenn Sie sich ansehen, wie sich Gold nach der Finanzkrise entwickelt hat und dieselben Kennzahlen im aktuellen Umfeld auf Gold anwenden, könnten wir über 3.000 USD pro Unze erreichen."In Bezug auf Goldbergbauaktien ist Foster ebenfalls äußerst bullisch gestimmt. Er rechnet damit, dass diese sich noch besser entwickeln werden als der Goldpreis selbst: "Ich denke, die Aktien werden Gold bei Weitem übertreffen. Wir sehen es dieses Jahr, wir haben es letztes Jahr gesehen. Die Goldbranche ist gerade in sehr guter Verfassung. Sie ist sehr gesund. Es ist ein großartiges Geschäft für ein Investment, daher sehe ich keinen Grund, warum diese Aktien Gold nicht deutlich übertreffen sollten."© Redaktion GoldSeiten.de