Craig Hemke prognostiziert höhere Inflation und steigende Edelmetallpreise

Greg Hunter von USA Watchdog sprach jüngst mit Craig Hemke über die jüngste Preisentwicklung für Gold und Silber. Der Finanzautor und Edelmetallexperte traf mit seinen Prognosen bisher oft ins Schwarze. So hatte er im Juli die starken Silberpreisanstiege korrekt vorhergesagt.In den kürzlich erfolgten starken Preisrücksetzern bei den Edelmetallen sieht Hemke keinen Grund zur Besorgnis. "Das Wichtige, was man verstehen muss, ist, dass sich an den Fundamentaldaten, die Gold und Silber vor allem in den letzten Wochen in die Höhe getrieben haben, nichts geändert hat."Hemke ist davon überzeugt, dass es in den kommenden Jahren zu einer steigenden Inflation kommen wird und die US-Notenbank die Zinsen bis mindestens einschließlich 2022 nicht anheben wird, um gegen die Inflation vorzugehen.Zum Jahresende sieht er den Goldpreis bei 2.300-2.400 USD. Silber sieht er dann bei 34-36 USD je Unze. In den verbleibenden Augustwochen erwarte Hemke allerdings enorme Volatilität. Langfristig werden Gold und Silber nach Einschätzung des Experten aber noch viel viel höher steigen.© Redaktion GoldSeiten.de