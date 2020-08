Rekordhandelsvolumen der Edelmetalle an der CME

Die CME Group , die unter anderem die New Yorker Rohstoffterminbörse COMEX betreibt, meldete gestern, dass am Dienstag in dieser Woche ein Rekordhandelsvolumen für Edelmetalle erreicht wurde.Den Angaben zufolge erreichte der Handel einen neuen Höchstwert von 1,55 Mio. Kontrakten. Der bisherige Rekord von 1,51 Mio. Edelmetallkontrakten war am 28. Februar dieses Jahres verzeichnet worden.Der Handel mit Silberfutures erreichte am Dienstag einen Rekord von 397.000 Kontrakten. Der letzte Höchstwert war am 7. August mit 329.000 Silberfutures-Kontrakten eingestellt worden.Der 11. August war nach Angaben der CME Group zudem der Tag mit dem bislang zweithöchsten Metallhandelsvolumen überhaupt. Mehr als 1.661.000 Kontrakte wurden gehandelt.© Redaktion GoldSeiten.de