Ross Beatys Rat an Anleger: Nicht zu früh verkaufen!

Charlotte McLeod von The Investing News Network sprach kürzlich mit Royy Beaty über dessen aktuelle Einschätzung zu Gold und Silber. Der Chairman von Pan American Silver und Equinox Gold ist der Meinung, dass die aktuelle Pandemie zwar zum Preisanstieg der Edelmetalle beitrage, die Entwicklung jedoch lediglich beschleunigt habe. Wirklich entscheidend sei die Abwertung der Papierwährungen und der Inflationsausblick."Jeder, der etwas über Gold weiß, weiß, dass es ein Wertspeicher ist, seit 5.000 Jahren. Und diese Rolle ist heute so relevant wie nie zuvor in 5.000 Jahren," so Beaty.In Bezug auf Silber ist Beaty ebenso optimistisch eingestellt wie für Gold. Ob das weiße Metall sich besser entwickeln kann als das Schwestermetall, werde von der industriellen Nachfrage abhängen:"Wenn die industrielle Nachfrage nach Silber in diesem Herbst stark bleibt, wird Silber wieder besser abschneiden als Gold. […] Wenn andererseits die Industrieproduktion sinkt oder die Nachfrage sinkt, wird Silber eine schlechtere Performance aufweisen als Gold, aber wahrscheinlich noch immer die Basismetalle übertreffen."Der Branchenexperte rät Anlegern dazu, ihre Edelmetalle nicht zu früh zu verkaufen. Wer nervös sei, könne ja einen kleinen Teil des Gewinns mitnehmen, doch seiner Meinung nach sei die Rallye noch lange nicht beendet. "Ich glaube nicht, dass die fundamentalen Gründe für die gute Entwicklung von Gold und Silber bald verschwinden werden. Ich denke wirklich, dass diese anhaltend starken Märkte noch geraume Zeit bestehen bleiben werden."© Redaktion GoldSeiten.de