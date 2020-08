TD Securities: Goldkorrektur als Einstiegschance nutzen

Bart Melek, Leiter des Bereichs Rohstoffstrategie bei TD Securities, sieht die Korrektur des Goldpreises als Chance, auf den Edelmetallzug aufzuspringen. Dies berichtet FXStreet . Dem Analysten zufolge könnte es zunächst jedoch zu weiteren Preisrücksetzern kommen. So könnte Gold bis auf 1.890 USD zurückgehen und Silber auf 22 USD. Anschließend dürften aber wieder neue Rekord eingestellt werden.Melek erklärt: "Die Realzinsen steigen jetzt zusammen mit den Nominalrenditen bedingt durch Konjunkturoptimismus und Risikoappetit an, auch der US-Dollar verlässt seine Tiefststände. Angesichts der Tatsache, dass die US-Wirtschaft weiterhin positiv auf zusätzliche fiskalische Anreize im Umfang von Billionen Dollar und fortgesetzte Fed-Maßnahmen reagieren wird, ist es sehr wahrscheinlich, dass die Zinssätze und der Dollar 2020 noch einige bessere Tage erleben werden. Dies dürfte in Kombination mit den Gewinnmitnahmen der sehr aktiven Privatanleger und der Erhöhung der COMEX-Margins zu einer Goldkonsolidierung auf ein noch niedrigeres Niveau führen."Bevor neue Hoch verzeichnet werden, würden folgende Anzeichen benötigt:- Bestätigung einer Unterdrückung der Renditen durch die Federal Reserve,- Erwägung eines durchschnittlichen Inflationsziels durch die Fed,- Hinweise auf eine steigende Inflation."Gleichzeitig werden die Märkte sehen wollen, ob die Monetarisierung von Schulden in Frage kommt," bevor die Preise dauerhaft auf diesen Niveaus gehalten werden können.TD Securities prognostiziert im vierten Quartal 2021 einen durchschnittlichen Goldpreis von 2.100 USD und einen Silberpreis von 30 USD.© Redaktion GoldSeiten.de