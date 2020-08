U.S. Gold Corp.: Bestellung des Bergbau-Führungsexperten George Bee zum President

ELKO, 13. August 2020 - U.S. Gold Corp. (Nasdaq: USAU) (das Unternehmen), ein Goldexploration- und Golderschließungsunternehmen, freut sich bekannt zu geben, dass Herr George Bee zum President des Unternehmens bestellt wurde.Herr Bee ist eine Führungskraft im Bergbau mit umfangreichen Erfahrungen in der Erschließung und Betriebsführung von Minen. Im Zuge seiner beachtlichen Karriere war er sowohl für große Bergbauunternehmen als auch für Juniorexplorer tätig und begleitete den Ausbau erstklassiger Goldbergbauprojekte in acht Ländern und drei Kontinenten. Zuletzt absolvierte Herr Bee im Jahr 2018 bei Barrick Gold eine dritte Amtsperiode in seiner Funktion als Senior VP Frontera District in Chile und Argentinien, wo er die Machbarkeitsstudie für den Ausbau des Projekts Pascua Lama zu einem Untertagebaubetrieb beaufsichtigte. Damit fand eine 16-jährige Erfolgsstory bei Barrick Gold ihren würdigen Abschluss. In dieser Zeit war Herr Bee unter anderem in der Mine Goldstrike während der frühen Erschließungs- und Betriebsphase als Betriebsleiter verantwortlich, begleitete als Operations Manager den Ausbau der Mine Pierina von der Errichtung bis hin zur Inbetriebnahme und war als General Manager im Projekt Veladero für den gesamten Projektaufbau, von der erweiterten Exploration über das Genehmigungsverfahren und die Machbarkeitsstudie bis hin zur Errichtung eines Produktionsbetriebs, zuständig.Dank seiner Erfahrungen bei Barrick, seiner achtjährigen Tätigkeit im untertägigen Goldbergbau in Südafrika bei Anglo American und seinen Arbeiten im Kupfertagebau der Mine Palabora bei Rio Tinto war Bee bestens qualifiziert, um als Führungskraft sowohl internationale als auch heimische Projekte voranzubringen. Dies führte dazu, dass Herr Bee in das Board bzw. Führungsteam verschiedener Unternehmen berufen wurde. Als COO von Aurelian Resources war er im Jahr 2007 für die Projekterschließung bei Fruta del Norte in Ecuador verantwortlich, bis Aurelian im Jahr 2008 von Kinross Gold übernommen wurde. Im Anschluss an diese Übernahme wechselte er von Kinross, wo er bereits von 1996 bis 1998 den Aufbau von Projekten in El Salvador und Nevada beaufsichtigt hatte, im Jahr 2009 als CEO zu Andina Minerals. Andina und sein 6 Millionen Unzen schweres Goldprojekt Volcan in Chile wurden im Jahr 2013 von Hochschild übernommen. Zu diesem Zeitpunkt war Herr Bee bereits Mitglied im Board von Peregrine Metals sowie später in jenem von Stillwater Mining und Jaguar Mining. Im Jahr 2014 übernahm er die Rolle des Chief Executive Officer von Jaguar Mining und war dort für den Betrieb von Minen in Brasilien zuständig; das Unternehmen durchlief damals gerade eine finanzielle Umstrukturierungsphase.Herr Bee absolvierte seine Ausbildung an der Camborne School of Mines in Cornwall (Vereinigtes Königreich) und ist Mitglied des Institute of Corporate Directors (ICD.D-Designierung).Edward Karr, Chief Executive Officer von U.S. Gold Corp., meint: Alle Direktoren von U.S. Gold Corp. sind begeistert und heißen George Bee herzlich im Unternehmen willkommen. George ist ein erprobter Bergbauveteran mit umfangreichen betrieblichen Erfahrungen und stößt an einem wichtigen Wendepunkt zu U.S. Gold Corp. Wir arbeiten in unserem Projekt Copper King derzeit an der Umsetzung der Vormachbarkeitsstudie und in weiterer Folge am Aufbau eines Produktionsbetriebs. Wir wissen, dass uns George mit seinen Erfahrungen und Qualifikationen beim Ausbau all unserer Projekte maßgeblich unterstützen wird.George Bee fügt hinzu: Ich freue mich schon auf die Zusammenarbeit mit dem Team. U.S. Gold Corp. betreibt attraktive Explorations- und Erschließungsprojekte in drei bergbaufreundlichen Rechtsstaaten: Wyoming, Nevada und Idaho. Ich bin zuversichtlich, dass meine früheren Erfahrungen dem Unternehmen eine große zusätzliche Stütze sein werden. Ich habe bereits eine umfangreiche Due-Diligence-Prüfung im Projekt Copper King begleitet und kann daher sagen, dass wir es hier mit einem soliden Projekt zu tun haben, das sich auf bestem Weg zu einem Produktionsbetrieb befindet. Nachdem die entscheidende Messgröße im Projekt Copper King das Gold ist, haben wir beschlossen, den Projektnamen ab sofort in Goldprojekt CK umzuwandeln, um den Wirtschaftskennzahlen des Projekts besser Rechnung zu tragen. Die Rückkehr zu meinen Wurzeln in Nevada ist wie eine Belohnung für mich und ich freue mich schon darauf, mit meiner Branchenerfahrung und meinen Qualifikationen im Bergbau zur Wertschöpfung für das gesamte Unternehmen beizutragen. U.S. Gold Corp. ist ein börsennotiertes Goldexplorationsunternehmen mit Geschäftsschwerpunkt in den Vereinigten Staaten. U.S. Gold Corp. besitzt ein Portfolio von Explorationskonzessionen. Copper King, das aktuell als Goldprojekt CK geführt wird, befindet sich im Südosten des US-Bundesstaates Wyoming. Für das Projekt wurde von der Firma Mine Development Associates ein Fachbericht zu einer wirtschaftlichen Erstbewertung (Preliminary Economic Assessment/PEA) erstellt. Keystone und Maggie Creek sind Explorationskonzessionen, die sich jeweils im Cortez Trend bzw. im Carlin Trend in Nevada befinden. Nähere Informationen zu U.S. Gold Corp. erhalten Sie unter www.usgoldcorp.goldGold Corp. 