Detaillierte Gold- und Silberpreisprognosen 2020/2021

Dieser Artikel könnte etwas technischer werden, also entschuldigen Sie bitte unser technisches Jargon. Unser Ziel ist es, unsere Erwartungen bezüglich Gold und Silber für Ende 2020 sowie Anfang 2021 mit Ihnen zu teilen.Unsere erste Beobachtung, die wir heute mit Ihnen teilen möchten, ist die Möglichkeit, dass sich die "gemessenen Preisentwicklungen" in Gold und Silber fortsetzen. In den letzten 8+ Monaten haben wir nahezu perfekte Preisentwicklungen bezüglich dieser gemessenen Bewegungen verzeichnet. Bei Gold entspricht so eine Entwicklung etwa 263,20 Dollar. Bei Silber wären es etwa 5,40 Dollar.Kürzlich stiegen sowohl Gold als auch Silber über ihre prognostizierten Zielniveaus; bei Gold waren es 1.945 Dollar und bei Silber 27,50 Dollar. Der extreme Breakout in Gold und Silber beförderte die Preise weit über diese Werte und auf extrem überkaufte Niveaus. Diese große Entwicklung bei den Metallen wurde zudem durch den Rückgang des US-Dollar verstärkt. Wenn der US-Dollar fällt, dann bewegen sich die Metalle tendenziell höher.Zusätzlich denken wir, dass die Dollar-Abnahme teilweise mit der Unsicherheit bezüglich geopolitischer und US-politischer Ereignisse in den vergangenen Wochen zusammenhängt. Die US-Regierung führt die Welt auf vielerlei Art an, in Sachen Kongress- und Fed-Politik sowie Kapitalkontrollen. Unsicherheit bezüglich Zukunftserwartungen könnte dafür sorgen, dass der US-Dollar und die Metalle dramatisch steigen.Wir möchten ebenso die Fibonacci-Preisbögen in den folgenden Gold- und Silbercharts (Bögen und Kreise) hervorheben. Unser Rechercheteam glaubt, dass die aktuellen Preisentwicklungen andeuten, dass diese Entwicklungen in Gold und Silber die Preisziele der Fibonacci-Preisbögen anvisieren, die im Zusammenhang mit der Erweiterung der Preisspanne stehen. Der untere Goldchart zeigt, wie sich der Goldpreis zu und durch jedes Fibonacci-Preisniveau bewegt hat - und kürzlich den 2.0x Fibonacci-Preisbogen überwunden hat.Wir denken, dass Gold eine weitere Aufwärtsbewegung beginnen wird, die sehr wahrscheinlich in Korrelation mit einem schwächeren US-Dollar stehen wird und die 2.160 Dollar als nächstes anvisieren wird. Nachdem dieser Wert erreicht wurde, wird eine kurze Pause eintreten, bevor die nächste Aufwärtsbewegung die 2.400 Dollar anpeilen wird. Diese Aufwärtsbewegung wird wahrscheinlich vor Ende Januar 2021 stattfinden.Silber hat sich ebenfalls in einer Reihe gemessener Preisentwicklungen bewegt, die mit den Fibonacci-Preisbögen korrelieren. Das aktuelle gemessene Preisniveau nahe 27,50 Dollar wurde am 6. August 2020 erreicht. Tatsächlich stieg Silber am Tag darauf auf ein Spitzenniveau von 29,91 Dollar, bevor es nach unten abglitt und sich näher zu 27,54 Dollar bewegte.Wenn wir unsere Analysen bezüglich der Fibonacci-Preisbögen zu dieser Struktur für Silber hinzufügen, dann kommen wir recht schnell zu der Schlussfolgerung, dass die Unterstützung nahe 27,50 Dollar eine weitere Aufwärtsbewegung mit einem Ziel von 32,50 Dollar auslösen sollte. Darüber hinaus können wir klar die Ziele nahe 27,50 Dollar und 42,50 Dollar sehen. Wir denken, dass kurze Pausen während dieser Aufwärtsentwicklungen stattfinden werden - also sollten Sie darauf achten, wie sich der Preis nahe dieser anvisierten Werte verhält. Zusätzlich dazu sollten Sie ein Auge auf etwaige Schwäche im US-Dollar haben, da dies in Zusammenhang mit Geschwindigkeit und Volatilität der Aufwärtsbewegungen in Gold und Silber stehen wird.Unser Rechercheteam veröffentlichte den unteren Chart schon einmal vor einigen Monaten; bezüglich der Spitze des Gold-Silber-Verhältnisses nahe des 19. März 2020. Damals deuteten wir an, dass sich eine ähnliche Art abwärtsgerichtete Wimpel/Flaggen-Formation bilden würde, die einen großen Breakdown des extrem hohen Gold-Silber-Verhältnis auslösen könnte.Das Gold-Silber-Verhältnis hat sich kürzlich von Spitzenniveaus, nahe 125, weg auf 73,1 bewegt. Diese Abwärtsentwicklung ist das Ergebnis der kürzlich erstaunlichen Aufwärtspreisentwicklung in Silber. Historisch sollte dieses Gold-Silber-Verhältnis die Zielniveaus nahe 55 (oder niedriger) anpeilen, während sich Silber auf vergleichbare Preisniveaus zu Gold bewegt. In den Jahren 2010~2011 fiel das Gold-Silber-Verhältnis auf Niveaus nahe 31. Dies passierte, als Gold nahe 2.000 Dollar und Silber nahe 50 Dollar stieg. Aktuell wird Gold knapp unter 2.000 Dollar und Silber nahe 27,50 Dollar gehandelt. Dies deutet an, dass Silber noch immer eine weitere Rally um 24+ Dollar in der Hinterhand hat, sollten Angst und Unsicherheit 2010~2011 ähneln.Sollte Gold auf 2.400 Dollar oder höher steigen, dann bestünde eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass Silber über 60 Dollar je Unze steigen könnte, während Gold sich weiterhin nahe Rekordhochs bewegt. Kurz gesagt: Wir glauben, dass sich diese Aufwärtsbewegung der Metalle wahrscheinlich fortsetzen wird, während wir uns auf die US-amerikanischen Präsidentschaftswahlen und den Jahreswechsel zubewegen.Aus Sicht eines Traders bieten Aufwärtspreistrend sowie die größere Abwärtspreisbewegung, die sich im Rahmen des Präsidentschaftswahlzyklus bildet, eine sehr reale Möglichkeit für große Gewinne, sollten Sie wissen, wie man diese Entwicklungen abpasst und sich auf die Risiken vorbereitet. Aktuell sind dieser Markt und dessen Gewinne fantastische Gelegenheiten für erfahrene technische Trader. Wie wir 2018 und 2019 andeuteten, werden 2020 und 2021 unglaubliche Gelegenheiten für erfahrene technische Trader bieten. Diese Entwicklung hat gerade erst begonnen. Bleiben Sie aufmerksam und vermeiden Sie unnötiges Risiko.© Chris VermeulenDieser Artikel wurde am 13. August 2020 auf www.thetechnicaltraders.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.