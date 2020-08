Palladium: Richtungssignal steht noch aus

Palladium bewegte sich in den Vorwochen moderat nach oben. Die Widerstandsmarke bei 2.099 USD wurde dabei zeitweise überwunden, was aber keinen Kaufdruck nach sich zog. Die Notierungen halten sich aktuell leicht über dieser Hürde.Ein weiterer Anstieg ist nach dem Überwinden der 2.0999 USD jederzeit möglich. Spielraum bietet sich bis in den Bereich der 2.451 USD. Wird dieses Niveau erreicht, kann wieder mit einem Rücklauf gerechnet werden. Bereits Abgaben unter 2.040 USD müssten kurzfristig bärischer bewertet werden, da dies einen Rückfall in Richtung 1.764 USD einleiten könnte.© Marko StrehkQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG