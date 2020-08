Goldman-Analyst: Gold ist großartige Absicherung gegen Abwertung

Jeff Currie, Leiter des Bereichs Commodities Research bei Goldman Sachs, sprach in der Sendung "Bloomberg Markets: European Close" gestern über seine Einschätzung zu Gold und zu den Rohstoffen im Allgemeinen. Ein Gesprächsthema sind beispielsweise die Aussichten für die Nachfrage nach Rohöl und Kerosin.Auf die Frage, ob er mit einer steigenden Inflation reche und wie Anleger sich absichern könnten, erklärt der erfahrene Analyst, dass Gold eine hervorragende Absicherung gegen die Abwertung von Währungen darstelle. In einem Umfeld wie dem heutigen, in welchem massiv Schulden angehäuft werden, sei Gold die beste Möglichkeit sich zu schützen. Zur Absicherung gegen Inflation seien allerdings Öl oder andere zyklische Rohstoffe wie Industriemetalle viel besser geeignet.© Redaktion GoldSeiten.de