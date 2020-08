Condor Gold: Zwischenbericht und -abschluss für die drei bzw. sechs Monate zum 30. Juni 2020

Tabelle 1: Anzahl der Bohrungen mit Messungen der magnetischen Suszeptibilität



Prospekt Anzahl der

gemessenen

Bohrungen



America 2

Andrea 6

Zentrale 3

Brekzie



La India 49

La Mojarra3

Mestiza 2

Tatascame 3



Projekt Konzession EigentümVerfallsdatFläche

erschaftum (km²)



La-India-ProjLa India 100% im Januar 202768.50

ekt Besitz



Espinito 100% im November 2.00

Mendoza Besitz 2026



Kakao 100% im Januar 203211.90

Besitz



Santa Barbara 100% im April 2034 16.20

Besitz



Real de la 100% im Januar 20357.66

Cruz Besitz



Rodeo 100% im Januar 203560.40

Besitz



La Mojarra 100% im Juni 2029 27.00

Besitz



La Cuchilla 100% im August 203586.39

Besitz



El Zacatoso 100% im Oktober 1.00

Besitz 2039



Tierra Blanca 100% im Juni 2040 32.21

Besitz



Las Cruces 100% im Dezember 142.3

Besitz 2043



Cerro Los 100% im Juni 2044 132.1

Cerritos Besitz



Zwischensumme 587.66

Boaco Rio Luna 100% im Juni 2035 43.00

Besitz



RAAN Estrella 100% im April 2035 18.00

Besitz



Nueva SegoviaPotrerillos 100% im Dezember 12.00

Besitz 2031



INSGESAMT 660.66

SRK-MINERALRESSOURCENERKLÄRUNG zum 25. Januar 2019

(4), (5),

(6)



KategoName Name Cut-OfGold Silber

rie des der f

Bere Vene

ichs



TonneAu-GAu (KozAg Ag (Koz

n ehal) Sor)

( t te (7)

Kt) (g/ (g/

t) t)



AngezeGrandAlle 0,5g/t8,5833.3 902 5.6 1,535

igt Tota Vene (OP)

l n (1)



2,0 1,2675.8 238 8.5 345

g/t

(UG)

(2)



Zwischensum9,8503.6 1,140 5.9 1,880

me

Angegeben



AbgeleGrandAlle 0,5g/t3,0143.0 290 6.0 341

itet tota Vene (OP)

l n (1)



2,0 3,7145.1 609 9.6 860

g/t

(UG)

(2)



1,5 1,7515.0 280

g/t

(3)



Zwischensum8,4794.3 1,179 8.2 1,201

me

Abgeleitet





SRK-MINERALRESSOURCENERKLÄRUNG SPLIT PRO REIN zum 25. Jan

uar

2019 (4), (5), (6)

KategName des Name der Cut-OGold Silber

orie Bereichs Vene ff



TonneAu-GeAu (KAg Ag (K

n halt oz Sortoz

( (g/t) e )

Kt) ) (g/t

)



AngegLa La India/ C0,5 8,3773.1 837 5.4 1,459

eben India-Adealifornia g/t

rnsatz (1) (OP)



La India/ C2,0 678 4.9 107 10.6 231

alifornia g/t

(2) (UG)



America AdBergwerk Am0,5 114 8.1 30 4.9 18

er erica g/t

satz (1) (OP)



Bergwerk Am2,0 470 7.3 110 4.7 71

erica g/t

(2) (UG)



Mestiza-VeTatiana 0,5 92 12.1 36 19.5 57

nen g/t

satz (OP)



Tatiana 2,0 118 5.5 21 11.3 43

g/t

(UG)



SchluLa India-VLa India/ C0,5 883 2.4 68 4.4 124

ssfolenen alifornia g/t

gerunsatz (1) (OP)

g



Teresa(3) 0,5 3 6.5 1

g/t

(OP)



La India/ C2,0 1,1655.6 209 12.4 464

alifornia g/t

(2) (UG)



Teresa(2) 2,0 82 11.0 29

g/t

(UG)



Arizona(3) 1,5 430 4.2 58

g/t



Agua 1,5 40 9.0 13

Caliente g/t

(3)

America VeBergwerk Am0,5 677 3.1 67 5.5 120

nensatz erica g/t

(1) (OP)



Bergwerk Am2,0 1,0084.8 156 6.8 221

erica g/t

(2) (UG)



Guapinol(3)1,5 751 4.8 116

g/t



Mestiza-VeTatiana(1) 0,5 220 6.6 47 13.6 97

nen g/t

satz (OP)



Tatiana(2) 2,0 615 3.9 77 8.8 174

g/t

(UG)



Buenos 0,5 120 9.8 38

Aires g/t

(1) (OP)



Buenos 2,0 188 7.1 43

Aires g/t

(2) (UG)



Espenito(2)2,0 181 8.4 49

g/t

(UG)



Zentrale Zentrale 0,5 922 1.9 56

Brekzie Brekzie g/t

(1) (OP)



San Lucas San Lucas(31,5 330 5.6 59

) g/t



CristalitoCristalito-1,5 200 5.3 34

-TatescameTatescame g/t

(3)

El Kakao El Kakao(1)0,5 188 2.3 14

g/t

(OP)



El Kakao(2)2,0 474 3.0 46

g/t

(UG)

MineralreserveVerwässerteVerwässerte GrEnthaltenes

n-Klasse ade Metall

Tonnen

( Mt (g/t (g/t (Koz Au(Koz Ag)

trocken) Au) Ag) )



Bewährt - - - - -

Wahrscheinlich6.9 3.0 5.3 675 1,185

Gesamt 6.9 3.0 5.3 675 1,185



KategName des Cut-OGold

orie Bereichs ff



TonneAu-GeAu

n halt (Koz

(Kt) (g/t)

)



AngezLa India 0,5 8,3773.1 837

eigt g/t

(OP)



America 0,5 114 8.1 30

g/t

(OP)



Mestiza 0,5 92 12.1 36

g/t

(OP)



Gesamt 8,5833.3 903

GeschLa India 0,5 883 2.4 68

lussf g/t

olger (OP)

t



America 0,5 667 3.1 67

g/t

(OP)



Mestiza 0,5 341 7.7 85

g/t

(OP)



Gesamt 1,9013.6 220

GesamLa India 0,5 9,2603.0 905

t g/t

(OP)



America 0,5 791 3.8 97

g/t

(OP)



Mestiza 0,5 433 8.6 121

g/t

(OP)



Gesamt 10,483.3 1,123

4

Sechs Sechs Drei Mo Drei Mo

Monate Monate nate nate



bis bis bis bis

30.06. 30.06. 30.06. 30.06.

20 19 20 19



ungeprü ungeprü ungeprü ungeprü

ft ft ft ft



£ £ £ £

Einnahmen - - - -



Aktienbasierte (98,534 (100,60 (61,932 (52,582

Zahlungen ) 8) ) )



Verwaltungsausgaben (735,67 (552,58 (385,96 (247,62

6) 4) 4) 1)



Gewinn aus der 477,616 - - -

Veräußerung des

Projekts





Betriebsverlust (356,59 (653,19 (447,89 (300,20

4) 2) 6) 3)





Finanzielle 1,175 734 - 298

Einnahmen





Verlust vor (355,41 (652,45 (447,89 (299,90

Einkommenssteuer 9) 8) 6) 5)





Einkommenssteueraufw - - - -

and





Verlust für die (355,41 (652,45 (447,89 (299,90

Periode 9) 8) 6) 5)







Sonstiges

Comprehensive

Income

(Verlust):



Währungsumrechnungsd 1,323,2 (445,60 (113,38 229,455

ifferenzen 74 5) 2)



Sonstiger 1,323,2 (445,60 (113,38 229,455

Gesamtergebnisbesta 74 5) 2)

ndteil/(-verlust)

für die

Periode





Gesamtergebnis für 967,855 (1,098, (561,27 (70,450

die 063) 8) )

Periode







Gewinn pro Aktie,

ausgedrückt in



Pence pro Aktie:

Unverwässert und Anme(0.36) (0.90) (0.43) (0.40)

verwässert (in rkun

g

Pence) 7



VERKÜRZTE KONSOLIDIERTE BILANZ

STAND: 30. JUNI 2020



30.06.2 31.12.1 30.06.1

0 9 9



ungeprü geprüft ungeprü

ft £ ft



£ £

VERMÖGENSWERTE:

LANGFRISTIGE VERMÖGENSWERTE

Grundstücke, Anlagen und 1,666,5 585,950 177,742

Ausrüstung 70







Immaterielle Vermögenswerte 23,179, 20,909, 20,981,

856 637 575



24,846, 21,495, 21,159,

426 587 317





AKTUELLE VERMÖGENSWERTE

Handels- und andere 207,730 143,279 283,371

Forderungen



Zahlungsmittel und 7,513,0 2,903,5 494,929

Zahlungsmitteläquivalente 56 56



7,720,7 3,046,8 778,300

86 35





GESAMTVERMÖGEN 32,567, 24,542, 21,937,

212 422 617





VERBINDLICHKEITEN:

KURZFRISTIGE

VERBINDLICHKEITEN



Verbindlichkeiten aus 217,412 757,102 173,581

Lieferungen und Leistungen

und sonstige

Verbindlichkeiten







GESAMTVERBINDLICHKEITEN 217,412 757,102 173,581



NETTOUMLAUFVERMÖGEN 7,503,3 2,289,7 604,719

74 33





32,349, 23,785, 21,764,

NETTO-VERMÖGENSWERTE 800 320 036







DEN EIGENTÜMERN DES

MUTTERUNTERNEHMENS

ZURECHENBARES

EIGENKAPITAL



Aufgerufenes Aktienkapital 23,409, 18,932, 14,894,

725 704 200



Agio 36,974, 33,953, 33,921,

763 693 425



Reserve für 576,341 (746,93 514,186

Wechselkursdifferenzen 3)



Einbehaltene Gewinne (28,611 (28,354 (27,565

,029) ,144) ,775)





32,349, 23,785, 21,764,

GESAMTE EIGENMITTEL 800 320 036





VERKÜRZTE KONSOLIDIERTE AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES EIGENKAPITALS

STAND: 30. JUNI 2020



Zurechenbar an die Eigentümer des

Elternteils







AktienAgio ReservEinbehaGesamt Nicht Total

kapita e für ltene beherr Eigenk

l Wechs Gewinn schendeapital

elkurse Beteil

differ igung

enzen



£ £ £ £ £ £ £



Zum 1. 13,43533,662,959,79(27,01321,044,- 21,044,

Januar ,868 309 1 ,925) 043 043

2019







Verlust - - - (652,45(652,45- (652,45

für die