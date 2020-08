Sibanye-Stillwater-Handelserklärung und operatives Update für die sechs Monate bis 30. Juni 2020

Johannesburg, 14. August 2020 - Sibanye-Stillwater (Ticker JSE: SSW und NYSE: SBSW - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/sibanye-stillwater-ltd/ ) freut sich, eine Handelserklärung und ein operatives Update für die sechs Monate bis zum 30. Juni 2020 (H1 2020 oder der Zeitraum) zur Verfügung zu stellen.Die vollständigen Finanz- und Betriebsergebnisse für das erste Halbjahr 2020 werden am Donnerstag, den 27. August 2020 um ca. 13.00 Uhr CAT (07.00 Uhr EST oder 07.00 Uhr (MDT).) veröffentlicht, gefolgt von einer Telefonkonferenz und einem Webcast um 15.00 Uhr CAT (09.00 Uhr EST). Für die Telefonkonferenz ist eine Voranmeldung unter https://www.diamondpass.net/5552512 erforderlich, während der Webcast unter https://78449.themediaframe.com/links/sibanye200827.html abrufbar ist.Gemäß Absatz 3.4(b) der Listings Requirements of the JSE Limited (JSE) ist ein Unternehmen, das an der JSE notiert ist, verpflichtet, eine Handelserklärung zu veröffentlichen, sobald es sich davon überzeugt hat, dass mit hinreichender Sicherheit davon auszugehen ist, dass die Finanzergebnisse für die nächste Berichtsperiode um mindestens 20% von den Finanzergebnissen der vorangegangenen entsprechenden Berichtsperiode abweichen werden.Die Gruppe weist darauf hin, dass sie für das erste Halbjahr 2020 einen Anstieg des unverwässerten Gewinns um ca. 3.780% auf 9.385 Millionen Rand (563,1 Millionen USD) oder 351 Cent (21 US-Cent) pro Aktie erwartet, während für das erste Halbjahr 2019 ein unverwässerter Verlust von 255 Millionen Rand (18 Millionen USD) oder 11 Cent (1 US-Cent) pro Aktie gemeldet wurde. Die Gruppe erwartet einen Gewinn pro Aktie (HEPS) von 350 Cent (21 US-Cent) für den Zeitraum, 404 Cent (25 US-Cent) oder 748% mehr als der Verlust pro Aktie von 54 Cent (4 US-Cent) für das erste Halbjahr 2019.Die erwarteten Steigerungen der Basiseinkommen und der Haupteinkommen für die Periode im Vergleich zur Vergleichsperiode im Jahr 2019 sind hauptsächlich auf Folgendes zurückzuführen:- Ein verbessertes Betriebsergebnis aus den von uns geführten Goldbetrieben der SA, trotz der negativen Auswirkungen der COVID-19-Sperrvorschriften auf die Produktionsvolumen, wobei der AMCU-Streik die Ergebnisse für das H1 2019 erheblich beeinträchtigte- Die Einbeziehung der Marikana-Operationen für den gesamten Sechsmonatszeitraum, verglichen mit einem Monat für H1 2019- Deutlich höhere durchschnittliche Edelmetallpreise für H1 2020- Abwertung des Rand gegenüber dem US-Dollar, wobei der Rand in diesem Zeitraum mit 16,67 Rand/US$ im Durchschnitt 17% schwächer warDiese Erhöhungen wurden teilweise durch Wechselkursverluste ausgeglichen, vor allem bei auf ausländische Währungen lautenden Schulden aufgrund des schwächeren Wechselkurses, der latenten Steuergutschrift, die im ersten Halbjahr 2019 bei den PGM-Betrieben in den USA aufgrund einer Senkung des latenten Steuersatzes verbucht wurde, und der erheblichen negativen Auswirkung der COVID-19-Sperrvorschriften auf die Produktionsvolumen unserer südafrikanischen Betriebe während des Berichtszeitraums. Dies führte dazu, dass im Laufe des Quartals 54% der erwarteten Produktionsvolumina aus den südafrikanischen Goldbetrieben und 47% aus den südafrikanischen PGM-Betrieben geliefert wurden, was teilweise durch die Erschöpfung der Pipeline kompensiert wurde, wodurch der Fehlbetrag an verkauften Unzen verringert wurde.Die Umrechnung von Rand-Beträgen in US-Dollar basiert auf durchschnittlichen Wechselkursen von R16,67/US$ für H1 2020 und R14,20/US$ für H1 2019. Diese Wechselkurse werden nur als ergänzende Informationen bereitgestellt.Die Finanzinformationen, auf die sich diese Handelserklärung stützt, wurden von den Wirtschaftsprüfern von Sibanye-Stillwater weder überprüft noch berichtet.Alle oben offengelegten bereinigten Informationen wurden nur zu Illustrationszwecken erstellt und werden von JSE Limited als Pro-Forma-Finanzinformationen behandelt. Die Informationen liegen in der Verantwortung des Board of Directors der Gruppe und stellen aufgrund ihrer Art möglicherweise die Finanzlage, Änderungen im Eigenkapital, Betriebsergebnisse oder Cashflows der Gruppe nicht angemessen dar. Die Gruppe wird die relevanten Anpassungen, die zur Ermittlung der Pro-forma-Informationen verwendet werden, bei der Veröffentlichung ihrer Halbjahresergebnisse im Einzelnen darlegen.Die Gruppe hat im ersten Halbjahr 2020 starke Finanzergebnisse und eine solide operative Leistung erzielt, mit einer verbesserten Produktion in allen Betriebssegmenten und höheren Edelmetallpreisen für den Berichtszeitraum, wodurch die Rentabilität der Gruppe erheblich gesteigert wurde. Dies wurde trotz der Herausforderungen erreicht, die sich aus der globalen COVID-19-Pandemie ergaben, die insbesondere die Geschäftstätigkeit der SA nach der landesweiten wirtschaftlichen und sozialen Abriegelung in Südafrika Ende März 2020 schwerwiegend beeinträchtigte.Die Produktion aus den SA-Goldbetrieben stieg im ersten Halbjahr 2020 um 17% auf 12.554 kg (403.621 oz), was weitgehend auf die operative Erholung nach dem AMCU-Streik im ersten Halbjahr 2019 zurückzuführen ist. Die 4E-PGM-Produktion des SA-PGM-Betriebs von 657.828 4Eoz lag um 5% über dem Vorjahresniveau, wobei die Einbeziehung des Marikana-Betriebs für den gesamten Sechsmonatszeitraum die geringere Produktion aufgrund von COVID-19-Unterbrechungen ausglich.Wie am 23. März 2020 angekündigt, haben die US-Betriebe, nachdem sie die lokalen Gesundheitsbehörden in Montana eingeschaltet hatten, proaktive Schritte unternommen, um die Zahl der Menschen vor Ort zu reduzieren, und den Betrieb während des ersten Halbjahres 2020 weitgehend ununterbrochen fortgesetzt. Die geförderte 2E-PGM-Produktion von 297.740 2Eoz lag um 5% höher als im Vorjahr, während die recycelte Produktion von 397.472 3Eoz um 6% niedriger war, was auf die Auswirkungen von COVID-19 auf die weltweiten Sammlungen und Lieferungen von Autokatalysatoren zurückzuführen ist.Die Edelmetallpreise erholten sich im zweiten Quartal 2020 stark, nachdem Mitte März 2020 ein erster starker Rückgang zu verzeichnen war, der mit der weltweiten Verhängung von wirtschaftlichen und logistischen Beschränkungen im Zusammenhang mit COVID-19 zusammenhing. Die Platingruppenmetalle konnten ihre Verluste bis zum Ende des ersten Halbjahres 2020 größtenteils wieder wettmachen, und Gold profitierte von der zunehmenden globalen Unsicherheit, die während des gesamten Zeitraums stetig zunahm. Infolgedessen waren die durchschnittlichen erhaltenen Metallpreise im H1 2020 deutlich höher als im Vergleichszeitraum 2019, wobei der durchschnittliche Korbpreis für 2E-PGMs mit US$ 1.837/2 Unzen 43% höher lag als im Vorjahr, der durchschnittliche Korbpreis für 4E-PGMs mit R33.375/4 Unzen (US$ 2.002/4 Unzen) 92% höher und der durchschnittliche erhaltene Goldpreis mit R864.679 kg (US$ 1.613/oz) 45% höher als im H1 2019.Aufgrund der oben genannten Faktoren erwartet die Gruppe für die Periode Einnahmen in Höhe von 55.019 Millionen Rand (3.301 Millionen USD), was einem Anstieg um 31.484 Millionen Rand (1.889 Millionen USD) oder 134% höher als für die Vergleichsperiode im Jahr 2019 entspricht. Es wird erwartet, dass das bereinigte EBITDA 16.514 Millionen Rand (990 Millionen USD) betragen wird, 718% höher als im ersten Halbjahr 2019 (2.018 Millionen Rand oder 142 Millionen USD).Infolge dieser starken finanziellen Leistung ist die Pro-forma-Nettoverschuldung: das bereinigte EBITDA1 ist von 1,25x am Ende des zweiten Halbjahres 2019 und 0,75x am Ende des ersten Quartals 2020 auf 0,55x zum 30. Juni 2020 deutlich zurückgegangen.Dies liegt weit unter unseren internen Leverage-Zielen und veranschaulicht die robuste Finanzlage der Gruppe und die klaren Vorteile der einzigartigen geographischen und Rohstoffdiversifizierung und des rechtzeitigen strategischen Wachstums von Sibanye-Stillwater. Die Gruppe ist somit gut positioniert, um weiterhin strategische Leistungen zu erbringen und den Aktionären kontinuierlich signifikante Werte in Form aussagekräftiger Gesamtrenditen zurückzugeben.1Gemäß der Definition der Vereinbarung, die 12 Monate rollende Einkünfte einschließtBei den US-PGM-Betrieben waren die von den Behörden des Bundesstaates Montana und der Bezirke ergriffenen Maßnahmen zur Bewältigung der Bedrohung durch die COVID-Pandemie praktisch, und nach frühzeitigen Maßnahmen zur Reduzierung der Zahl der Mitarbeiter und Auftragnehmer vor Ort waren die Auswirkungen von COVID-19 auf die Produktion der US-PGM-Betriebe aus Produktionssicht relativ begrenzt. Eine Zunahme der Infektionen in Montana, wenn die USA die COVID-bezogenen Beschränkungen reduzieren, ist möglich, die Verhängung weiterer Betriebsbeschränkungen wird jedoch als unwahrscheinlich erachtet.Wie bereits erwähnt, kam es in Südafrika in den ersten zwei Monaten der nationalen Sperrung des Landes zu schweren Produktionsunterbrechungen, wobei ab Mai 2020 ein schrittweiser Anstieg der Kapazität unter der Voraussetzung erlaubt ist, dass die Arbeitsplatzbeschränkungen gemäß COVID-19 angewendet werden. Überarbeitete Arbeitsvereinbarungen, die eine größere soziale Distanzierung ermöglichen, waren jedoch weiterhin notwendig, insbesondere in den stärker überlasteten arbeitsintensiven Umgebungen, und es wurde ein schrittweiser, schrittweiser Ansatz für den Produktionsaufbau gewählt, wobei bis Ende des ersten Halbjahres 2020 zwischen 70-80% der Beschäftigten zurückgerufen wurden und die Betriebe in Südafrika voraussichtlich im vierten Quartal 2020 ein optimales Produktionsniveau erreichen werden.Obwohl die COVID-19-Infektionen in den Inlandsprovinzen im Juni und Juli erheblich zugenommen haben und in der gesamten südafrikanischen Bergbauindustrie eine hohe Zahl bestätigter Fälle zu verzeichnen ist, haben wir in dieser Phase keinen unangemessenen Druck zur Einstellung des Betriebs verspürt. Dies ist auf eine Reihe von Faktoren zurückzuführen, unter anderem auf die frühzeitige Entwicklung und Umsetzung umfassender COVID-19-Gesundheits- und Sicherheitsprotokolle in unseren Betrieben sowie auf andere Faktoren wie die Anerkennung der weit verbreiteten Übertragung durch die Bevölkerung, die Annahme eines abgestuften Ansatzes für die Produktionsaufnahme, die Bereitschaft der öffentlichen und privaten Gesundheitsdienste, mit der Pandemie fertig zu werden, und die Notwendigkeit, die Wirtschaftstätigkeit aufrechtzuerhalten, um weitere soziale Notlagen im Land abzuwenden.Der anfängliche risikobasierte Rahmen, der die Anwendung der anfänglich strengen dreiwöchigen sozialen und wirtschaftlichen Sperre und der anschließenden zweiwöchigen Verlängerung bestimmte, scheint aufgegeben worden zu sein, wobei die Regierung in der Folge eine anpassungsfähigere Anpassung der Vorschriften beschloss und die Sperre auf unbestimmte Zeit verlängerte, was die Unsicherheit in einem bereits angespannten Umfeld noch erhöhte.Angesichts der unsicheren globalen Wirtschaftsaussichten und des unklaren regulatorischen Umfelds in Südafrika zu Beginn des 2. Quartals 2020 stellte die Abwägung zwischen der Notwendigkeit eines umsichtigen Managements, um die Nachhaltigkeit der Gruppe zu gewährleisten, und der gleichzeitigen Anerkennung der Schwierigkeiten, mit denen unsere Mitarbeiter und Gemeinden in Südafrika konfrontiert sind, und dem Versuch, angemessene finanzielle, mentale und emotionale Unterstützung zu leisten, eine bedeutende Herausforderung dar. Ungeachtet der ungewissen Aussichten und der erhöhten Risiken unternimmt die Gruppe weiterhin erhebliche Anstrengungen, um die Interessengruppen zu unterstützen und zu den nationalen Bemühungen zur Bewältigung der von der COVID-19-Pandemie ausgehenden Bedrohung beizutragen.Zu den Beiträgen, die Sibanye-Stillwater im 2. Quartal 2020 zur Unterstützung verschiedener Interessengruppen geleistet hat, gehören- Finanzielle Beiträge, einschließlich etwa R1.500 Millionen in Form von Löhnen, Zahlungen des Arbeitslosenversicherungsfonds (UIF) und Barvorschüssen für nicht erwerbstätige Arbeitnehmer, bis zur Zahlung einiger Ansprüche, die vom UIF gestellt, aber nicht ausgezahlt wurden- Gehaltsopfer des Vorstands und der Geschäftsleitung, die dem nationalen Solidaritätsfonds in Höhe von etwas mehr als R2 Millionen gespendet wurden- Spenden von etwa 21 Millionen Rand an den nationalen Hilfsfonds COVID-19- Finanzielle Unterstützung von über 8 Millionen Rand für Dienstleistungsanbieter und Lieferanten aus lokalen Gemeinschaften- Ungefähr 9.400 Lebensmittelpakete an mittellose Gemeinden verteilt, 20 Wassertanks an Gemeinden in der Umgebung von Marikana ohne Zugang zu sauberem Wasser und Decken und Matratzen an lokale Obdachlosenheime gespendet- Entscheidende Unterstützung der Bemühungen der Regierung im Bereich der Gesundheitsfürsorge, einschließlich der Spende von knappen persönlichen Schutzausrüstungen im Wert von 2 Millionen Rand, ca. R3 Millionen für die Desinfektion lokaler Gesundheitseinrichtungen, Altersheime, Schulen und Taxistände und einen Beitrag von ca. 1,8 Millionen Rand zur Unterstützung bei der Rückverfolgung und Untersuchung von Gemeinden- Etwa 41 Millionen Rand wurden für die Vorbereitung und den Umbau bestehender Unterkünfte und Krankenhäuser des Unternehmens in Quarantäne- und Isolationseinrichtungen ausgegeben, um die Kommunalverwaltung zu unterstützen, indem der Druck auf öffentliche Gesundheitseinrichtungen gemildert wird.- Mehr als 1 Millionen Rand für umfangreiche und laufende Programme zur Sensibilisierung und Bildung der Gemeinschaft veranschlagtDie Strategie Südafrikas zur Eindämmung der Ausbreitung von COVID-19 dreht sich nun um nicht-pharmazeutische Interventionen, gezielte soziale Massnahmen und Einschränkungen von Aktivitäten, die zu einem erhöhten Grad der Übertragung in der Gesellschaft führen und gleichzeitig wirtschaftliche Aktivitäten im grösstmöglichen Umfang erlauben, die vorsichtig zu handhaben sind. Die Rate der Neuinfektionen hat in den meisten Provinzen einen Höchststand überschritten, wobei sich nun bei täglich bestätigten und aktiven Fällen ein stetig rückläufiger Trend entwickelt. Dieser Trend spiegelt sich auch bei unseren Operationen wider, wobei die Infektionsraten, insbesondere bei unseren SA-PGM-Operationen, seit den Mitte Juli 2020 verzeichneten Spitzenwerten erheblich zurückgegangen sind. Es ist zwar davon auszugehen, dass es notwendig sein wird, die derzeitigen Maßnahmen über einen längeren Zeitraum aufrechtzuerhalten, um ein Wiederaufflammen der COVID-19-Fälle zu verhindern, aber die Wahrscheinlichkeit, dass wieder strengere Maßnahmen eingeführt werden, scheint derzeit gering.Ende Juli 2020 hatten die SA-PGM-Betriebe eine Produktionsrate zwischen 70% und 75% des Plans erreicht, wobei die SA-Goldbetriebe eine Produktionsrate von etwa 90% des Plans erreichten. Die Aussichten für das 2. Halbjahr 2020 sind positiv, da die Aussichten für den Betrieb besser sind als für das 1. Halbjahr 2020 und die Edelmetallpreise sich nahezu auf das Niveau vor der weltweiten COVID-19-Wirtschaftskrise erholt haben.Kontakt:E-Mail: ir@sibanyestillwater.comJames WellstedLeiter Abteilung Investor Relations+27 (0) 83 453 4014Website: www.sibanyestillwater.comFörderer: J.P. In Europa:Swiss Resource Capital AGJochen Staigerinfo@resource-capital.chwww.resource-capital.ch 