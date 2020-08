SP Angel: Rechnen Sie mit niedrigeren Goldpreisen, bevor es wieder aufwärts geht

John Meyer von SP Angel sprach jüngst im Interview mit Jeremy Naylor von IG TV über seine aktuelle Einschätzung zum Goldmarkt.Der Experte erklärt, dass Gold zwar kurzfristig überkauft war, die Fundamentaldaten aber für einen noch höheren Preis für das gelbe Metall sprechen. Der Preis könnte zwischenzeitlich durchaus auf 1.875 USD zurückgehen, so Meyer. Insgesamt fließe aber nach wie vor sehr viel Geld in die Branche. Die Ursachen dafür sieht er in den weltweiten Unsicherheiten, den niedrigen Zinsen und der Entwicklung der US-Anleihen.Gold habe in den letzten Monaten seine Funktion als hervorragender Wertspeicher und als Alternative zu Währungen und vielen anderen Assets unter Beweis gestellt.Eine gute Möglichkeit von den Preisanstiegen zu profitieren sei das Investieren in Goldbergbauaktien.© Redaktion GoldSeiten.de