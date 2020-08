Sierra Metals meldet trotz COVID-19-Unterbrechungen solide konsolidierte Finanzergebnisse für das zweite Quartal 2020

Drei Monate zum Sechs Monate zum

(In Tausend US-Dollar, außer Beträge je Aktie und Investitionskosten, konsolidierte Werte, sofern nicht anders angegeben) 30. Juni 2020 30. Juni 2019 30. Juni 2020 30. Juni 2019

Betriebsergebnisse

Erz aufbereitet/ gemahlene Tonnen







511.485









662.490













1.252.183













1.230.891





Silber, produzierte Unzen (in 1000)







572









836













1.520













1.528





Kupfer, produzierte Pfund (in 1000)







9.708









9.723













21.483













17.455





Blei, produzierte Pfund (in 1000)







6.406









8.066













15.485













15.020





Zink, produzierte Pfund (in 1000)







13.741









16.593













35.387













33.014





Gold, produzierte Unzen







2.762









2.540













6.419













4.526





Kupferäquivalent, produzierte Pfund (in 1000)1







22.743









25.230













54.016













47.004





Zinkäquivalent, produzierte Pfund (in 1000)1







61.353









57.622













146.032













108.277





Zinkäquivalent, produzierte Pfund (in 1000)1







3.297









4.667













8.028













8.652







Investitionskosten je verarbeitete Tonne



$





34,26





$





46,11









$





41,62









$





48,72





Umsatzkosten je AgEqOz



$





6,93





$





7,82









$





8,11









$





8,13





Investitionskosten je AgEqOz2



$





6,87





$





7,30









$





7,79









$





7,78





AISC je AgEqOz2



$





12,29





$





12,31









$





13,71









$





12,98





Umsatzkosten je CuEqLb2



$





1,00





$





1,44









$





1,21









$





1,50





Investitionskosten je CuEqLb2



$





1,00





$





1,35









$





1,16









$





1,43





AISC je CuEqLb2



$





1,78





$





2,28









$





2,04









$





2,39





Umsatzkosten je ZnEqLb2



$





0,37





$





0,63









$





0,45









$





0,65





Investitionskosten je ZnEqLb2



$





0,37





$





0,59









$





0,43









$





0,62





AISC je ZnEqLb2



$





0,66





$





0,99









$





0,75









$





1,04







Umsatzkosten je ZnEqLb (Yauricocha)2



$





0,34





$





0,50









$





0,39









$





0,52





AISC je ZnEqLb (Yauricocha)2



$





0,67





$





0,86









$





0,76









$





0,86





Investitionskosten je CuEqLb (Yauricocha)2



$





0,91





$





1,16









$





1,06









$





1,21





AISC je CuEqLb (Yauricocha)2



$





1,80





$





1,98









$





2,05









$





1,98





Investitionskosten je CuEqLb (Bolivar)2



$





1,02





$





1,51









$





1,09









$





1,75





AISC je CuEqLb (Bolivar)2



$





1,60





$





2,55









$





1,73









$





3,02





Investitionskosten je AgEqOz (Cusi)2



$





18,66





$





16,49









$





21,53









$





16,51





AISC je AgEqOz (Cusi)2



$





26,25





$





25,67









$





28,96









$





27,79





Finanzergebnisse

Umsätze



$





41.901





$





50.673









$





97.459









$





99.853





Bereinigtes EBITDA2



$





12.595





$





12.558









$





28.669









$





24.599





Betriebs-Cashflow vor Änderungen des Betriebskapitals



$





13.184





$





12.773









$





28.894









$





24.577





Bereinigtes den Aktionären zurechenbares Nettoergebnis2



$





1.344





$





1.645









$





2.554









$





2.531





Den Aktionären zurechenbarer Reingewinn (-verlust)



$





154





$





(158





)





$





(1.715





)





$





(1.882





)

Liquide Mittel



$





40.743





$





40.246









$





40.743









$





40.246





Betriebskapital



$





49.351





$





50.911









$





49.351









$





50.911

Revidierte Prognose 2020





2019





Von





Bis





Effektiv

Silber, Unzen (in Tsd.)



3.240





3.600





3.375



Gold, Unzen



12.963





14.403





11.632



Kupfer, Pfund (in Tsd.)



41.025





45.583





39.889



Zink, Pfund (in Tsd.)



83.222





92.469





81.083



Blei, Pfund (in Tsd.)



30.050





33.389





34.452



Silberäquivalent, Unzen (in Tsd.)1



17.425





19.361





18.721



Kupferäquivalent, Pfund (in Tsd.)1



110.069





122.299





111.678



Zinkäquivalent, Pfund (in Tsd.)1



286.786





318.651





267.658