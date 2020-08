Bridgewater: Ray Dalio erhöht Goldinvestments massiv

Wie Reuters berichtet, hat Bridgewater Associates, der Hedgefonds von Milliardärs Ray Dalio, im vergangenen Quartal seine Goldinvestments massiv ausgebaut. Um ein Drittel wurden demnach die Anlagen in Gold-ETFs im zweiten Quartal des Jahres angehoben.Den Angaben zufolge hat Ray Dalio das Engagement seines Hedgefonds in den Gold-ETF SPDR Gold Shares um 1,4 Mio. Anteil aufgestockt, dies entspricht rund 130.000 Unzen Gold.Zudem kaufte er 4,1 Mio. Anteile am iShares Gold Trust, entsprechend etwa 41.000 Unzen Gold.© Redaktion GoldSeiten.de