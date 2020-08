Canada Silver Cobalt schließt 1. Tranche der Privatplatzierung mit Lead Order von Palisades Goldcorp Ltd. ab

14. August 2020 - Canada Silver Cobalt Works Inc. (TSXV: CCW) (OTC: CCWOF) (Frankfurt: 4T9B) (das Unternehmen oder Canada Silver Cobalt) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen die erste Tranche seiner nicht vermittelten Privatplatzierung mit einem Bruttoerlös von 3.193.730 CAD abgeschlossen hat. Palisades Goldcorp Ltd hat sich daran in bedeutendem Maße beteiligt.Das Unternehmen hat in Verbindung mit dem Abschluss der ersten Tranche 5.806.782 Einheiten (die Einheiten) begeben. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens und einem Stammaktienkaufwarrant. Jeder ganze Warrant berechtigt seinen Inhaber innerhalb eines Zeitraums von drei Jahren nach Abschluss zum Erwerb einer zusätzlichen Stammaktie des Unternehmens zum Ausübungspreis von 0,65 CAD pro Aktie. Dies steht unter dem Vorbehalt der endgültigen Genehmigung durch die TSX Venture Exchange (die TSXV).Der Erlös aus der Privatplatzierung wird für laufende Bohrungen im Bereich der Entdeckung in der Castle East Robinson Zone in der Nähe der Stadt Gowganda (Ontario) und als allgemeines Working Capital verwendet.In Verbindung mit der Privatplatzierung wurden Vermittlungsprovisionen in Höhe von 90.247,50 CAD gezahlt und 164.086 Vermittler-Warrants begeben. Die Vermittler-Warrants unterliegen denselben Bedingungen wie die im Rahmen der Privatplatzierung begebenen Warrants. Die Vermittlungsprovisionen stehen unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die TSXV.Alle im Rahmen der Privatplatzierung begebenen Wertpapiere sind im Einklang mit den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen an eine Haltedauer von vier Monaten und einem Tag gebunden.Palisades Goldcorp ist Kanadas neue Handelsbank mit Rohstoffschwerpunkt. Das Managementteam von Palisades kann auf eine Erfolgsbilanz bei der Generierung von Wert verweisen und wird von vielen der namhaftesten Financiers der Branche unterstützt. Da die Bewertung von Junior-Rohstoffunternehmen auf einem Generationstiefstand liegt, ist das Management der Ansicht, dass die Branche vor einer großen Hausse steht. Palisades positioniert sich mit bedeutenden Beteiligungen an unterbewerteten Unternehmen und Vermögenswerten, um überlegene Renditen zu erzielen.Die Vorzeigemine Castle von Canada Silver Cobalt und das 78 Quadratkilometer große Konzessionsgebiet Castle weisen beträchtliches Explorationspotenzial für Silber, Kobalt, Nickel, Gold und Kupfer im produktiven, vormals produzierenden hochgradigen Silber-Kobalt-Gebiet Gowganda im Norden von Ontario auf. Angesichts einer wichtigen Neuentdeckung bei Castle East, des Untertagezugangs bei der Mine Castle, einer Verarbeitungsanlage (TTL Laboratories) in der nahegelegenen Stadt Cobalt und eines eigenen hydrometallurgischen Verfahrens, das als Re-2OX bekannt ist, sowie der Konzessionsgebiete Beaver und Violet befindet sich CCW in einer günstigen strategischen Position, um ein kanadischer Marktführer im Silber-Kobalt-Bereich zu werden.Frank J. BasaFrank J. Basa, P. Eng., Chief Executive OfficerFrank J. Basa, P.Eng., CEO1-416-625-2342Wayne Cheveldayoff, Corporate Communicationswaynecheveldayoff@gmail.com1-416-710-24103028 Quadra CourtCoquitlam, B.C., V3B 5X6CanadaSilverCobaltWorks.comDie TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung. Diese Pressemeldung enthält möglicherweise zukunftsgerichtete Aussagen und beinhaltet, beschränkt sich jedoch nicht auf, Aussagen zur zeitlichen Planung und zum Inhalt der zukünftigen Arbeitsprogramme, zu den geologischen Interpretationen, zum Erwerb von Grundrechten, zu den potenziellen Methoden der Rohstoffgewinnung, etc. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse und Umstände und sind somit typischerweise Risiken und Unsicherheiten unterworfen. Die tatsächlichen Ergebnisse können unter Umständen wesentlich von jenen abweichen, die in solchen Aussagen prognostiziert werden.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!