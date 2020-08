Kingstone Resources Ltd.: Stärke bleibt auffällig

Seit Tagen zeigt sich unsere Kingstone Resources auffällig stabil im Markt. Selbst der kurze Einbruch beim Goldpreis konnte der Aktie so gut wie nichts anhaben.Die Aktie scheint nach oben ausbrechen zu wollen:Im 5-Jahreschart sehen wir, dass wir an den Verlaufshochs der letzten Jahre angekommen sind. Würde man diese Marke überwinden, dann steht nur noch das Hoch bei 0,40 AUD im Raum.Mit 3,2 Millionen Unzen Gold im Boden und einem Börsenwert von aktuell 62 Millionen AUD, kostet eine Unze im Boden nur 20 AUD. Das ist für ein Projekt dieser Größenordnung deutlich zu günstig und wenn ein Mid-Tier-Produzent das politische Risiko in der PNG nicht scheut, dann könnte er hier ein Schnäppchen machen:© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.